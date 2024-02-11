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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بعد انطلاق التيرم الثاني.. وكيل تعليم سوهاج يتابع انتظام الدراسة

صدى البلد

تابع الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، انتظام الدراسة بمدارس المحافظة للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023 / 2024  وذلك من أجل الاطمئنان على انتظام سير العملية التعلمية وفقًا لخطة المديرية مع التأكيد على تسليم الكتاب المدرسي للطلاب والالتزام بالقواعد المنظمة لسير العملية التعليمة داخل الفصول.

وشملت جولة وكيل الوزارة لمتابعة سير العملية التعليمية مدارس ملحقات المعلمات الإبتدائية، وطارق بن زياد الإبتدائية، والدكتور النبوي المهندس الإعدادية بإدارة سوهاج التعليمية.

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انتظام الدراسة في كليات جامعة سوهاج باليوم الأول من الفصل الدراسي الثاني

مدارس سوهاج

وشدد وكيل الوزارة خلال جولاته التفقدية لمتابعة انتظام الدراسة على ضرورة تسليم الكتب لجميع الطلاب خلال الأيام الأولى للدراسة، والاهتمام بنظافة الفصول الدراسية وجميع مرافق المدرسة وتطبيق الاجراءات الصحية، حرصًا على صحة أبنائنا الطلاب وسلامتهم، والالتزام كذلك بالزي المدرسي الموحد للظهور بالمظهر اللائق في جميع المدارس.

وأكد على تفعيل دور المتابعة واستمرارها لمتابعة سير العمل وانتظام الدراسة بجميع المدارس مع بداية الفصل الدراسي الثاني حرصًا على تقديم خدمة تعليمية متميزة بجميع المؤسسات التعليمية بسوهاج بما يصب في مصلحة أبنائنا الطلاب.

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