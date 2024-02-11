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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كاف يعلن عن كرة خاصة لنهائي كأس الأمم الأفريقية الليلة

صدى البلد

كشف اللاعب أحمد حسن عن إعلان الكاف عن كرة خاصة لنهائي الكان اليوم عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب أحمد حسن :"كاف يعلن عن كرة خاصة لنهائي الكان اليوم".

 

وأكد الإعلامي محمد شبانة، أن هناك حالة استياء لدى محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي من طريقة الإعلان عن تعيين مروان النايب مديرًا للتعاقدات في شركة الكرة، وكذلك الرغبة في إبعاد أمير توفيق عن منصب مدير التعاقدات.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية ETC: “هناك بعض الأشخاص تؤكد في النادي الأهلي أن أمير توفيق مازال مسئولًا عن التعاقدات، والبعض يقول إن الكابتن الخطيب لم يكن على علم بما ذكره القيعي، لكن هذا أمر مُستبعد تمامًا لأنني أعرف القيعي جيدًا وأنه يعلم نظام العمل الإداري”.

 

 

شبانة: أمير توفيق خارج مصر

وأضاف شبانة: “أمير توفيق خارج مصر، وأغلق هاتفه، وهناك البعض تحدث عن وجود مروان النايب منذ فترة في إدارة التعاقدات، وهو تحت الاختبار حاليًا، ولم يتم إبلاغ أمير توفيق بأي شيء”.

وأكمل: “لديّ دليل قاطع، بأن أمير توفيق لا يعلم شيئًا عن صدور قرار بتعيين مروان النايب مديرًا للتعاقدات، ولا أعرف لماذا تزرع المشاكل بدون داعٍ، فما المانع من التغيير وأن يكون هناك أمور متفق عليها”.

وزاد شبانة: “قدَّم النادي الأهلي التماسًا للاتحاد الأفريقي لقيد محمود الزنفلي في قائمة الفريق الإفريقية وذلك بعد إغلاق باب القيد بنهاية الشهر الماضي.. والأهلي أكد في التماسه تعرّض الشناوي للإصابة في أمم إفريقيا وأنه أخذ وقتًا للبحث عن لاعب جديد يُقيد بدلًا منه، والنادي ينتظر قرار الكاف”.

 

 

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