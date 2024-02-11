مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني.. تعليمات هامة لطلاب جامعة القاهرة

أعلن الدكتور أحمد بلبولة عميد كلية دار العلوم جامعة القاهرة عن إعلان الجداول الدراسية للفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2023-2024 .

وقال الدكتور أحمد بلبولة أنه تم إعلان الجداول الدراسية الخاصة بطلاب الفرق المختلفة، وذلك استعدادا لإنطلاق الفصل الدراسى الثانى خلال الأيام القادمة .

تعليمات هامة مع إنطلاق الفصل الدراسى الثانى 2023-2024



1- عدم غلق الشبابيك أوقات التهوية

2-الالتزام بحضور المقررات التى تتطلب تدريبا علميا بنسبة 30 % فى المعمل

3- يكلف كل طالب بعدة تكليفات ، يسلمها الطالب بنفسة للأستاذ الدكتور أو من يساعده و تنجز التكليفات بخط اليد .

4- تستوفى نسبة ال 30% المخصصة لكل مقرر بحضور الطالب بنفسة لتسليم التكليفات و مناقشته فيما كلف به من قبل الأستاذ

جامعة القاهرة

على الجانب الأخر ، تنظم كلية العلوم رحلة علمية إلى مدينتي سانت كاترين وشرم الشيخ لطلاب برنامج علوم البترول، وفي كلية التجارة ينظم مركز البحوث والدراسات التجارية عدة برامج تدريبية للطلاب والخريجين في مجالات المحاسبة وغيرها، كما تنظم إدارة رعاية الشباب بجامعة القاهرة، بروفات لفريق الفنون الشعبية بإدارة النشاط الفني.

كما تنظم كلية الدراسات العليا للتربية من خلال مركز الإرشاد النفسي دورة تدريبية بعنوان تعديل السلوك للاطفال والمراهقين.

جدير بالذكر أن الدكتور محمد الخشت، شدد على ضرورة تفعيل الأنشطة الطلابية مع انتظام سير العملية التعليمية منذ اليوم الأول للفصل الدراسي الثاني، وتقديم كل سُبل الدعم والرعاية للطلاب لتحصيل المواد التعليمية وممارسة الأنشطة المختلفة في الجامعة، بما يساهم في توفير البيئة التعليمية المناسبة للطلاب.