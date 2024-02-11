نتنياهو: بقاء الرهائن الإسرائيليين على قيد الحياة يكفي لتبرير الحرب على غزة

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الرهائن الإسرائيليين المتبقين في غزة يقدمون مبرراً كافياً لاستمرار التدخل العسكري الإسرائيلي في المنطقة.

خلال مقابلة مع برنامج هذا الأسبوع على قناة ABC، أكد نتنياهو أن هناك "ما يكفي" من الرهائن الباقين على قيد الحياة لتبرير الجهود المستمرة التي تبذلها إسرائيل.

وأعرب عن تصميمه على تأمين إطلاق سراح جميع الرهائن الباقين على قيد الحياة، وكذلك استعادة المتوفين.

تأتي تصريحات نتنياهو في أعقاب تصريحات أطلقتها كتائب القسام، الجناح المسلح لحركة حماس، بأن الغارات الجوية الإسرائيلية في غزة أدت إلى مقتل رهينتين إسرائيليين وإصابة ثمانية آخرين بجروح خطيرة خلال الـ 96 ساعة الماضية.

ويسلط هذا الوضع الضوء على ديناميكيات الصراع المعقدة والمستمرة بين إسرائيل وحماس، حيث أصبح مصير الرهائن نقطة محورية وسط تصاعد التوترات.