دعاء للزوج بالرزق .. ينور طريقه ويفتح له أبوابه الواسعة

دعاء للزوج بالرزق الاكثار من ذكر الله تعالى وحمده وشكره سبب لتفريج كل شيء قال تعالى(وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا) ودعاء الزوجة لزوجها بالرزق من الأمور المعينة له نفسيا على التعب والكد لتوفير احتياجات أسرته قال الله تعالى: إِنَّ اللَّـهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ ودعاء للزوج بالرزق من أكثر الكلمات بحثا عبر محرك البحث جوجل لهذا نقدم وصايا وأدعية لجلب الرزق والبركة ودعاء للزوج بالرزق أفضله أن تقول الزوجة لزوجها اللهم ارزق زوجي وافتح عليه كل أبواب الرزق واجعل كل الخير في طريقه.

دعاء للزوج بالرزق

دعاء للزوج بالرزق اللهم اجعل كل الخير في طريقه وابعد عنه كل شر الله، اللهم عظمني في قلب زوجي وجملني في عينه، واجعلني له كما يحب واجعله لي كما احب واجعلنا لك يالله كما تحب ويسر جميع أمورنا وحقق أمنياتنا انك على كل شي قدير اللهم يا قاضي الحاجات، و يا مجيب الدعوات، و يا مقيل العثرات اغفر لنا ما قدمناه من ذنوبنا وما تأخر منها أسألك اللهم أن تفرج الكرب، وأن تكفينا الهم، وأنت تباعد بيننا وبين الأحزان والأنكاد اللهم يسر الحال لجميع المسلمين، وارزقهم اللهم من بركات السماء، وخيرات الأرض اللهم إني أسألك باسمك الأعظم ووجهك الأكرم وعطيتك الجزلى ان ترزق زوجى من حيث لا يحتسب وتصب عليه الرزق صبا ولا تجعل عيشه كدا وتغدق عليه من كل خير.

دعاء لزوجي في العمل

دعاء لزوجي في العمل اللهم أقسم لزوجي من خشيتك ما تحول بينه وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغه به جنتك اللهم أرزق زوجي فوق عمره عمرًا، وفوق صحته عافيه، ولا تحرمني من وجوده ورضاه، واجعل سعادته كظل ترافقه، اللهُم إنّي أسألك لي ولزوجي من الخير كلّه؛ عاجله وآجله، ما علمتُ منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشرّ كلّه؛ عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم اللهم ارزق زوجي رزقا لا تجعل لاحد فيه منة ولا في الاخرة عليه تبعه برحمتك ياارحم الراحمين، اللهم ارزق زوجي الجنه فانهم جنة حياتي، اللهم ارزق زوجي وافتح عليه كل أبواب الرزق واجعل كل الخير في طريقه يا ارحم الراحمين اللهم اجعل رزق زوجي مباركًا، واجعل اللهم رزقه كثيرًا وفيرًا أسألك اللهم البركة في الحياة ، والبركة في المال، كما أسألك اللهم البركة في العطاء والعافية.

دعاء لزوجي بالتوفيق في العمل

دعاء لزوجي بالتوفيق في العمل اللهم استرني وزوجي عن أعين الخلق، وبارك لي في زوجي ومالي اللهم أرزق زوجي فوق عمره عمرا وفوق صحته عافيه ولا تحرمني من وجوده ورضاه واجعل سعادته كظل ترافقه.



اللهم احفظنا من العين انا و زوجي اللهم ارزق زوجي و افتحله كل ابواب الرزق و اجعله مليونير امين يا رب اللهم ارزق زوجي سعاده لا تنتهي واجعل الحزن يخطء طريقه و لا يصيبه اللهم ارزق عبادك الجنة وارزق زوجي الجنة واجعله من أحسن عبادك اللهم ارزق زوجي وافتح عليه كل أبواب الرزق واجعل كل الخيرفي طريقه يا ارحم الراحمين اللهم نور لزوجي طريقه، ونور له حياته، كما أدعوك ربنا أن تهده اللهم إلى الصراط المستقيم أسألك اللهم دوام الرزق ، وكفاية الرزق، كما أسألك ربنا الغنيمة بكل خير، والعافية من كل شر.

اللهُمَّ وسع في رزق زوجي، وبارك في عمره، وألبسه ثوب العافية، واشفِه من كل مرض وضيق، أسألك اللهم الفلاح والنجاح في الدنيا، كما أسألك الفوز بالجنة في الآخرة، اللهم فك الكرب، ويسر الرزق، وأذهب اللهم عنا الحزن والبلاء، ربنا لك الحمد على ما أعطيت، ولك الحمد ربنا على رزقتنا وأوليت، استودعتك يا الله قلب زوجي وراحته وعافيته اللهم اني أعيذه من الم يخفي إبتسامته اللهم ارزقني فيضا من السعادة. اللهم أدم على زوجي ابتسامته وصحته وعافية وارزقه العمر المديد وارونا بوفرة غيثك وعظيم رحمتك.

دعاء للزوج بالتوفيق والرزق

دعاء للزوج بالتوفيق والرزق (لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ العَظِيمُ الحَلِيمُ، لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ والأرْضِ، ورَبُّ العَرْشِ العَظِيمِ) اللهُمَّ رَضِّني بقضائكَ، وبارِك لي فيما قُدِّرَ لي، حتَّى لا أحِبَّ تعجيلَ ما أخَّرتَ ولا تأخيرَ ما عجَّلتَ. اللهم لا تكلني إلى أحد، ولا تحوجني إلا أحد، واغنني عن كل أحد، يا من إليه المستند، وعليه المعتمد، وهو الواحد الفرد الصمد، لا شريك له ولا ولد، خذ بيدي من الضلال إلا الرشد، ونجني من كل ضيق ونكد اللهم اقذف في قلبي رجاءك واقطع رجائي عمن سواك حتى لا أرجو أحداً غيرك. اللهم وما ضعفت عنه قوتي، وقصر عنه علمي ولم تنته إليه رغبتي ولم تبلغه مسألتي. ولم يجر على لساني، مما أعطيت أحداً من الأولين والآخرين من اليقين، فخصني به يا أرحم الراحمين، اللهم يا باسط اليدين بالعطايا، سبحان من قسم الأرزاق ولم ينس أحداً، اجعل يدي عُليا بالإعطاء ولا تجعل يدي سفلى بالاستعطاء، إنك على كل شيء قدير اللهمّ إنّا نسألك عملاً باراً، ورزقاً داراً، وعيشاً قاراً. بسم الله على نفسي ومالي وديني، اللهم رضّني بقضائك، وبارك لي فيما قُدّرَ لي.

اللهم ارزق زوجي راحة البال

اللهم ارزق زوجي راحة البال اللهم ارزقه الصحبة الصالحة والرفقة الأمينة ومن أمثلة دعاء للزوج بالسعادة الالتزام بأمر ديننا فهو سبب سعادة كل شيءاللهم اجعل الدين هو أصل حياتنا، والتقوى هي أصل معاملتنا والحلال هو سيد بيتنا، واصرف اللهم عنا الحرام والمال الحرام وسبل الحرام، نعوذ بك اللهم من كيد الكائدين، ونعوذ بك يا ربنا من تدبير الغادرين ومن سوء الناظرين وحقد الحاسدين اللهم ارزق زوجي مع كلّ خفقة قلب وطرفة عين فرجاً، ومخرجاً، وعفواً، وأمناً، وإيماناً اللهم أدم الحياة الطيبة بين قلبينا، وأدم اللهم المعروف بين نفوسنا، ولا تجعل يا ربنا للشيطان علينا سبيل ولا للوساوس إلينا طريقاللهم وفق زوجي في عمله، إلهي يا من يقدر على حوائج السائلين، يا من يعلم ما في الضمير، يا منفّساً عن المكروبين، يا مفرجاً عن المغمومين، يا راحم الشيخ الكبير، ويا رازق الطفل الصغير، يا من لا يحتاج الى التفسير، أقرَّ عين زوجي بي وأقر عيني به، يا مجيب الدعوات اللهمَ يا مؤلّف القلوب ألّف بين قلبي وقلب زوجي على محبّتك وطاعتك، اللهُمَّ اجعلني نوراً بين عينَيْ زوجي، اللهُمَّ ارزقني حبّه وارزقه حبّي، وارزقنا حبّ وجهك الكريم وطاعتك، اللهُمَّ اجعلني نوراً بين عينيه، اللهُمَّ اعصم قلبه عن المعاصي وأسألك اللهم أن تجملني في عينه وتجمله في عيني اللهم احفظ بصر زوجي فلا يرى نساء غيري ولا يهوى إلا مرافقتي في حياته وبقائي معه حتى مماته اللهم لا تجعل للشر إلى حياتنا سبيلًا، واكفنا اللهم ما أهمنا وما يشغلنا وما يضرنا في الدين والدنيا.

دعاء للزوج بالسعادة

دعاء للزوج بالسعادة اللهُمَّ اجعلني عوناً له على طاعتك واجعله عوناً لي، اللهُمَّ اجعله حنوناً عطوفاً حليماً رحيماً كريماً بماله وعواطفه، اللهُمَّ ارزقني معه التوفيق والسعادة والذرية الصالحة، اللهُمَّ اشرح صدور أهله لي، واشرح صدري لهم، وسدّدني اللهُمّ في كل أفعالي وأقوالي بحولك وقوتك اللهم اجعل قلب زوجي مشغولًا بي، وروحه معلقة بي ونفسه لا تهفُ إلا إلي ولا تشتاق إلا لرؤيتي ولقياي، اللهُمَّ اشرح صدره للإيمان، اللهُمَّ ارزقه الهداية، اللهُمَّ أرِهِ الحقّ حقّاً وارزقه اتباعه، وأرِهِ الباطل باطلاً وارزقه اجتنابه، اللهُمَّ أبعد عنه رفقاء السوء، اللهُمَّ جنّبه الفواحش والمعاصي اللهم اجعلنا من العاملين بطاعتك الراغبين في رضاك الحريصين على تقواك، واصرف اللهم عنا الشر والفتن ما ظهر منها وما بطن اللهُمَّ أطِل في عمره على طاعتك، اللهُمَّ ألّف بين ما في قلبي وقلب زوجي على حبّك والإيمان بك وتقواك. اللهمّ اجعل زوجي من عبادك الصّالحين الملتزمين بطاعتك واتّباع سنّة نبيّك محمّد صلّى الله عليه وسلماللهمّ إنّي عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماضٍ في حكمك، عدل في قضائك، أسألك بكلّ اسم هو لك سمّيت به نفسك، أو أنزلته فى كتابك، أو علّمته أحداً من خلقك، أو استأثرت به فى علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبه، ونور بصره، وجلاء حزنه، وذهاب همه.