عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

برلماني يوضح أسباب الحاجة لإجراء تعديلات على قانون الأحوال الشخصية.. فيديو

إيهاب رمزي عضو اللجنة
إيهاب رمزي عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب

تحدث الدكتور إيهاب رمزي عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، عن التعديلات الجديدة التي سيتم طرحها على قانون الأحوال الشخصية المسيحي.

txt

برلماني: قانون الأحوال الشخصية الجديد يحقق التوازن بمصالح الأسرة ويحمي حقوق الأبناء

txt

أيمن محفوظ: هناك عوار شديد في قانون الأحوال الشخصية لدى المسلمين والأقباط

وقال الدكتور إيهاب رمزي عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، خلال استضافته ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: " أسباب الحاجة إلى إدخال تعديلات على قانون الأحوال الشخصية المسيحي، تتمثل في حالات عدة على سبيل المثال، صدور حكم بالمؤبد أو بالسجن المشدد على الزوج، أو زوج أُصيب بمرض نادر، أو زوج هاجر منزل الزوجية ولم يُستدل على طريقة، أو زوج هاجر البلاد ولم يصرف على زوجته، ومن هنا جاءت أهمية إدخال تعديلات على هذا القانون لنصرة المرأة.".

 

وأشار: "أول قرار تم إصداره في الأحوال الشخصية كان في عام 1938 م، وأنه يتم العمل وفق هذا القانون حتى الآن"، موضحا: "هناك بعض التعديلات التي تم إجراؤها على هذا القانون في عهد البابا شنودة، حيث أنها ضيقت حالات الطلاق بين الطرفين، ووضع سببًا وحيدًا للطلاق وهو شرط الزنا فقط".

 

وأوضح: "هناك نوعين من الزنا يتم الطلاق وفقًا لهما، وهما الزنا الفعلي والزنا الحكمي؛ والذي يتضح من خلال مؤشرات لوجود علاقة خارجية نوعًا ما دون شرط الزنا الفعلي نفسه.. ومنذ ذلك التعديل لم يتم إدخال أي تعديلات جديدة على هذا القانون".
 

قانون الأحوال الشخصية قانون الأحوال الشخصية المسيحي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار يوجه ضربة قاسية للذهب في مصر.. ومفاجأة في قيمة الجنيه الآن

بديل الجنيه الورقي|البنك المركزي يعتزم إصدار أول عملة رقمية رسميا.. ماذا يحدث؟

20 جنيها للأرز و27 للسكر.. تعرف على أماكن معارض "أهلا رمضان" وأسعار السلع

الفنان محمود عامر يحتفل بزواجه.. تفاصيل

ميدو: أزمة كهربا كشفت جهل المسئولين

رجل يعتدي علي سيدة ويكسر زجاج سيارتها في القاهرة.. فيديو وصور

لأصحاب البطاقات التموينية| بدء ضم الزوجة والأبناء.. تفاصيل لا تفوتك

كان بيتفرج عليا وأنا بلعب.. نجم الأهلي السابق يهاجم محمد صلاح

ترشيحاتنا

لأول مرة منذ 12 عاما.. الرئاسة التركية تعلن زيارة أردوغان إلى مصر

أسباب ظهور كلمة erorr على عداد الكهرباء وطريقة حلها

زيادات جديدة في أسعار السجائر الأجنبية.. شعبة الدخان: «حاجة غريبة مش فاهمينها»

مفاجأة بخصوص الدعم| تعرف على موعد الطرح الجديد لشقق "سكن لكل المصريين 4"

دعاء للزوج بالرزق .. ينور طريقه ويفتح له أبوابه الواسعة

رسميا.. مصر تحذر إسرائيل من عواقب شن عملية عسكرية فى رفح الفلسطينية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جعفر العمدة 2.. سر خروج محمد رمضان من ماراثون رمضان وحكاية بلاغ إهانته اللغة العربية

ملابس مختلفة.. مي حلمي تستعرض رشاقتها.. شاهد

فستان جريء.. مي عمر تثير الجدل بإطلالتها | شاهد

إكسسوارات ملفتة.. حنان مطاوع تستعرض جمالها بصور جديدة.. شاهد

فيديو

محمد علي رزق عن دوره فى فيلم "السيستم": ظهور مميز ومختلف |خاص

الأوكازيون الشتوي.. شوف أحدث الموديلات وأسعارها

إصلاح ملف الدعم.. "النقد الدولي" يشيد بمصر ومجموعة من الدول

هكذا رد الجمهور.. بكاء ياسمين عبد العزيز في فيديو مؤثر على إنستجرام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: شاديةُ القلوب

شريف نادي يكتب: صراع الروس والأوكران 

هند عصام تكتب: ابحث عني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا سيادة الرئيس .. أسعدت الملايين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 17

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: القانون رقم 3 لسنة 2024 لبتر المفسدين

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: المخبب شيطان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حتى الماشية يا ليشع !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ