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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أيمن محفوظ: هناك عوار شديد في قانون الأحوال الشخصية لدى المسلمين والأقباط

الأبناء
الأبناء

قال المحامي بالنقض أيمن محفوظ، إنّ  قانون الأحوال الشخصية يعاني من ثمة عوار شديد لدى المسلمين والأقباط، وهو ما يعني أنه ينقصه الكثير.

وأضاف محفوظ في حواره مع الإعلامية هبة جلال، مقدمة برنامج "الخلاصة"، عبر قناة "المحور"، أن الطوائف الكنسية توحدت على قانون واحد مفصل للأحوال الشخصية، وهو ما سيسلعد في إصدار قانون تاريخي يزيل كل المشكلات والصرخات والآلام، موجها التحية للطوائف المسيحية على اتفاقها.

إلى ذلك، أكدت مها أبو بكر المحامية المتخصصة في شؤون الأسرة، أن قانون الأحوال الشخصية يهم كل مواطن مصري، موضحة: أنه "من أهم التفاصيل التي يجب التركيز عليها هو أن يكون عقد الزواج مشروطا، ومن هذه الشروط كيفية التعامل عند الخلاف أو الانفصال".

 إلغاء الزواج

وأوضحت: أن "عقد الزواج يجب أن يتضمن الكشف النفسي، وهذا الأمر مهم جدا، وعندها فإن الطبيب النفسي يمكنه تحديد ما إذا كان هذا الشخص سويا أم لا، مع العلم بأن هذا الأمر سيعني التبصير ولن نفرض على أي طرف التراجع أو إلغاء الزواج".

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