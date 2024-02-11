عضو تشريعية النواب: قانون الأحوال الشخصية الحالي يؤرق كل أسرة مسيحية.. فيديو

قال الدكتور إيهاب رمزي عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن قانون الأحوال الشخصية الحالي يؤرق كل أسرة مسيحية.

وأضاف الدكتور إيهاب رمزي عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، خلال استضافته ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "الأسر بدأت تلجأ للتحايل على القانون، والاتجاه إلى السير وفقا للشريعة الإسلامية عند اختلاف وجهات النظر".

وأشار الدكتور إيهاب رمزي عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب: "أول قرار تم إصداره في الأحوال الشخصية كان في عام 1938 م، وأنه يتم العمل وفق هذا القانون حتى الآن".

وأوضح أن "هناك بعض التعديلات التي تم إجراؤها على هذا القانون في عهد البابا شنودة، حيث أنها ضيقت حالات الطلاق بين الطرفين، ووضعت سببًا وحيدًا للطلاق وهو شرط الزنا فقط".

