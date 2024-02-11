برلماني يوضح موقف التبني بمشروع القانون الجديد للأحوال الشخصية.. فيديو

تحدث النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب، عن قانون الأحوال الشخصية الجديد للمسيحيين.

قال النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب، إن التبني جائز في الشريعة المسيحية عكس الدين الإسلامي، موضحا: "مشروع القانون الجديد للأحوال الشخصية سيتم مناقشته بمحاور جديدة تخص التبني في الدين المسيحي".

أضاف النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب، خلال استضافته ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "المشكلات الأسرية التي تصل للمحاكم بين الأزواج تكون في حالة وجود أطفال ، لكن لو لم يوجد أطفال ينفصل الزوجين ولا تحدث أي مشكلات وسمارس كلا منهما حياته الطبيعية.

أوضح أن الطلاق الموثق هو نتاج الزواج الموثق، وكان لا بد من الاهتمام بهذه النقطة في القانون الجديد، لأن الأمر نال اهتمام الرئيس السيسي شخصيا، مثله مثل قانون المرأة والمسنين وذوي الهمم وقوانين أخرى لم تكن موجودة وتم طرحها في الحوار الوطني».