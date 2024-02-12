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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

كريم قاسم ينشر صورة جديدة من كواليس فيلم "ولاد رزق 3”

صدى البلد

نشر الفنان كريم قاسم صورة جديدة من كواليس فيلم "ولا رزق 3 “ عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وظهر كريم قاسم فى الصورة برفقة أبطال الفيلم وكتب؛" ولاد رز ق 3 .. صيف 2024.

 

وتحدث الفنان أحمد عز خلال لقائه مع الإعلامية بوسي شلبي عن مدى سعادته بالتعاون مرة أخرى مع النجمة يسرا من خلال مسرحية ملك والشاطر والتي من المقرر عرضها خلال هذا الشهر ضمن فعاليات موسم الرياض.

تصريحات أحمد عز: 
 

قال عز للإعلامية بوسي شلبي:" يسرا وش السعد على أي حد يشتغل معاها، يسرا في بداية مشواري الفني كانت ضلع كبير جدًا ليا وكنت حاسس ان مسنود".

تابع عز تصريحاته عن فيلمه ولاد  رزق الجزء الثالث وقال:" احنا خلصنا تصوير نص الفيلم تقريبًا والنص الثاني يتم تصويره في مصر، والمستشار تركي آل شيخ كان متعاون جدًا والجميع في المملكة كان متعاون ورافعين ثقف التوقعات للجزء الثالث من الفيلم إن شاء الله".

انضمت الفنانة أسماء جلال لأبطال فيلم «ولاد رزق 3.. القاضية»، وهو الجزء الثالث من الفيلم الشهير الذي حقق نجاحاً كبيراً مصرياً وعربياً.

ويستكمل صُناع فيلم «ولاد رزق.. القاضية» التصوير حالياً في القاهرة، بعد شهور من التصوير في العاصمة السعودية الرياض، استعداداً للعرض خلال صيف 2024، وذلك بعد مرور 5 سنوات على عرض الجزء الثاني من فيلم «ولاد رزق...عودة أسود الأرض»، بينما عُرض الجزء الأول منه عام 2015.

ويشارك في بطولة الفيلم أحمد عز، وآسر ياسين، وعمرو يوسف، وكريم قاسم، من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.

 

 

 

صلاح الجهيني ولاد رزق 3 أخبار كريم قااسم احمد عز

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