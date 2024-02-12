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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انخفاض أسعار النفط العالمية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

 انخفضت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الاثنين، بعد ارتفاع ملحوظ الأسبوع الماضي، وسط تقييم الأسواق للتوترات في منطقة الشرق الأوسط.

وبحلول الساعة 09:04 بتوقيت موسكو، جرى تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" عند 76.55 دولار للبرميل، بانخفاض نسبته 0.38% عن سعر التسوية السابق.

فيما تم تداول العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" عند 81.90 دولار للبرميل، بانخفاض نسبته 0.35% عن سعر الإغلاق السابق، بحسب بيانات وكالة "بلومبرج".

والأسبوع الماضي أنهت أسعار النفط التعاملات على ارتفاع، حيث سجل الخام الأمريكي مستوى عند 76.84 دولار للبرميل، فيما بلغ خام "برنت" 82.19 دولار للبرميل.

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