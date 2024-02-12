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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

28 فبراير.. علي الحجار يحيى حفلًا بساقية الصاوي

صدى البلد

يستعد المطرب علي الحجار، لإحياء حفل غنائي يوم 28 فبراير الجارى، على مسرح ساقية عبد المنعم الصاوي ، فى تمامالساعة الثامنة مساء.

ومن المفترض أن يقدم علي الحجار، مجموعة متنوعة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة وبعض الأغاني التراثية من زمنالفن الجميل.

وأقيم مؤتمر صحفي بدار الأوبرا المصرية للكشف عن تفاصيل مشروع 100 سنة غنا لـ علي الحجار، بحضور خالد داغررئيس دار الاوبرا.

قال "الحجار" :" لم يواجهني معوقات، وقمنا بعمل عقود جديدة، ولكن واجهني بها بعض الصعوبات وخصوصا انالعقد الجديد هناك بند بضرورة وجود ملكية فكرية للاغاني التي نقدمها لذلك لجأت للأوبرا لانهم يمتلكون حقوقمجموعة كبيرة من الاغاني.

وتوجه بالشكر لرئيس دار الاوبرا لحضورة رغم تعرضه لحادث كبير حسبما قال.


وقال علي الحجار في تصريحات لـ صدى البلد : الفكرة معي منذ عام 2002، وأنادي بها في كل اللقاءات، خاصة أنهافكرة ضخمة تشمل مسيرة الأغنية المصرية منذ القرن التاسع عشر حتى الآن، ومن المقرر أن نقدم في الحفل 20 اغنيةونختار مجموعة من الموسيقيين البارزين لتوثيق رحلتهم والبداية مع بليغ حمدي".

 

وتساءل عدد من الجمهور عن كون أعمال الفنان الراحل أحمد الحجار ستكون ضمن مشروع شقيقه علي الغنائي "100 سنة غنا".

وأجاب علي الحجار في وقال: "أعمال شقيقي أحمد الحجار لن تكون ضمن ما سأقدمه في مشروع "100 سنة المقرر أنيخرج للنور قريبا".


وكان قد قال علي الحجار إن اللقاء الذي جمعه بوزيرة الثقافة مريح  بشكل كبير، معربا عن سعادته وترحيبه بالتعاون معوزارة الثقافة، في مشروع 100 سنة غنا، مشيرًا إلى أن المشروع الذي يؤرخ لـ 100 عام من الغناء في مصر، هو ثمرةإعداد ودراسات استمرت لسنوات طويلة.

وتمنى " الحجار" أن توافق دار الأوبرا على وجود عمر خيرت وياسر عبد الرحمن ومودي الإمام في مشروع 100 سنةغناء.

المطرب على الحجار بساقية الصاوي ساقية عبد المنعم الصاوى ساقية الصاوي وزارة الثقافة

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