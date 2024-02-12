بعد ساعات من طرحها.. شيرين عبدالوهاب تنافس على صدارة أنغامي بـ الدهب

تمكنت أغنية “الدهب” للفنانة شيرين عبد الوهاب من دخول قائمة الأعلى استماعا على منصة أنغامى ، حيث احتلت المرتبة الثانية، بدلًا من أغنية “مكانك" للهضبة عمرو دياب.

وطرحت المطربة شيرين عبد الوهاب أغنيتها الجديدة والتى تحمل اسم الدهب عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة خلال الساعات الماضية.



أغنية الدهب لـ شيرين عبد الوهاب، من كلمات: تامر حسين، ألحان: مدين، توزيع موسيقي: توما.

وتعتبر هذه الأغنية هي الأولى لشيرين عبد الوهاب مع شركة روتانا بعد الصلح بينهما وعودة التعاون بينهما مجددا منخلال إنتاج بعض الأغنيات المنفردة.



حفل شيرين عبد الوهاب

من جهة أخرى، أعلنت الشركة المنظمة لحفل الفنانة شيرين عبد الوهاب، والمقرر أقامته يوم 17 من فبراير الجاري علىخشبة مسرح ⁧‫الفوروم دوبيروت‬⁩، عن نفاد التذاكر.

وبلغت أسعار تذاكر الحفل للفرد الواحد من 50 دولارا و75 دولارا، وتصل إلى 150 دولارا، أما عن المناضد المكونة من عشرةأفراد، فتبدأ أسعارها من 200 دولار حتى 400 دولار ما يعادل 12،359 جنيها.

وأحيت شيرين عبد الوهاب خلال الأيام الماضية، فقرتها الغنائية على مسرح أرينا فيستيفال سيتي بدبي، ضمن حفلات رأس السنة هناك ، في اول حفل بعد إعلان طلاقها .

وقدمت شيرين عبد الوهاب خلال الحفل مجموعة كبيرة من أشهر أغانيها القديمة والجديدة بالإضافة إلى أغانيهاالجديدة والتي طرحتها على طريقة السنجل خلال الفترة الماضية.