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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

شاهد.. البوستر الرسمى لمسلسل "صدفة" بطولة ريهام حجاج

صدى البلد

طرحت قناة cbc البوستر الرسمى لمسلسل “صدفة” بطولة الفنانة ريهام حجاج والمقرر عرضه فى المارثون الرمضاني 2024.

ويصور المخرج سامح عبد العزيز عدد من المشاهد لمسلسل "صدفة" بطولة ريهام حجاج داخل إحدى الاستوديوهات وذلك بعد الانتهاء من تصوير بعض المشاهد الخارجية بمنطقة التجمع، ومدينة السادس من أكتوبر، والشيخ زايد.

وقال المؤلف أيمن سلامة لـ صدى البلد: إنه تم تصوير عدد كبير من مشاهد العمل داخل إحدى الاستوديوهات، وهو الديكور الأساسى للعمل منذ شهر تقريبا حيث بدأنا التصوير تحديدا فى بداية شهر ديسمبر الماضى، والعمل يظهر ريهام حجاج بشكل جديد ومختلف عن الأعمال التى قدمناها سويا، ولا استطيع الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن العمل الذى من المقرر أن يعرض فى رمضان المقبل.

وأضاف أيمن سلامة: سعيد بالتعاون مع المخرج سامح عبد العزيز، حيث أصبح هناك نوع من الكيمياء التى تجمع بيننا، خاصة أن المسلسل يعد التعاون الثالث بيننا بعد مسلسلى "جميلة ويوتيرن".

مسلسل صدفة 

وتقدم ريهام حجاج شخصية مدرسة تاريخ ويعد المسلسل التعاون الرابع الذى يجمع بين ريهام والمؤلف أيمن سلامة، بعد أن تعاونا سويا ثلاث مرات من قبل في مسلسلات "جميلة، ويوتيرن ولما كنا صغيرين".

يذكر أن آخر أعمال ريهام مسلسل جميلة، وعرض العام الماضي، وشارك فيه عدد كبير من النجوم منهم عبير صبري، أحمد وفيق، هاني عادل، يسرا اللوزي، سوسن بدر، سامح الصريطي، أحمد الشامي، مروة الأزلي، وصبري عبدالمنعم، والعمل من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز.

المخرج سامح عبد العزيز المؤلف أيمن سلامة الفنانة ريهام حجاج مسلسل صدفة

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