مريض نفسي يعتدي على مدرس بمعهد أزهري بالدقهلية

أصيب معلم أزهري بعدة طعنات متفرقة بالجسم بقرية أبو داود السباخ بمركز تمى الأمديد بمحافظة الدقهلية على يد شاب بسكين حيث اعتقد أنه فشل فى علاجه بالرقية الشرعية لمعاناته من مرض نفسي.

تلقت مديرية أمن الدقهلية، إخطارا من مركز تمى الامديد المركزي بإصابة "ح إ.ا "،59 عاما، مدرس بمعهد أبو داود السباخ الأزهري ومقيم قرية أبو داود السباخ مصابا بجرح طعني بالظهر وآخر قطعي بالكتف الأيسر

وانتقل ضباط مباحث مركز شرطة تمي الأمديد وبسؤال المصاب اتهم شخصا بقرية بالسنبلاوين بالتعدي عليه بالضرب بآلة حادة "سكين"، إثر حدوث مشادة كلامية اثناء تواجدهما بالقرية بمسكن المتهم وإلقاء اللوم عليه لعدم شفائه من مرض نفسي عقب الرقية الشرعية.

وتمكن ضباط مركز شرطة تمي الأمديد من ضبط المتهم وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.