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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

في الحالات الشديدة.. اكتشف علاج آلام الظهر الطبية

الظهر
الظهر

يعاني الكثير من الناس من آلام الظهر، ولكن في بعض الأحيان تكون هذه الآلام حادة أو مزمنة وتنتج عن مجموعة متنوعة من العوامل مثل الإصابات، وإجهاد العضلات، والتهاب المفاصل، وحالات أخرى.

علاج آلام الظهر:

ووفقا لما جاء في موقع كلافيند كلينك يعتمد علاج آلام الظهر على السبب الكامن وراءها وقد تشمل بعض العلاجات الشائعة ما يلي:

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العلاج الطبيعي:

يمكن أن يساعد العلاج الطبيعي في تقوية العضلات وتحسين المرونة، مما قد يساعد في تخفيف آلام الظهر.

الأدوية:

يمكن وصف الأدوية لتخفيف الألم والالتهاب و تشمل بعض الأدوية الشائعة مضادات الألم التي لا تستلزم وصفة طبية، مثل الإيبوبروفين أو النابروكسين، وأدوية مضادة للالتهاب غير الستيرويدية (NSAIDs).

الحقن:

يمكن استخدام حقن الكورتيزون أو حقن مضادات الالتهاب لتخفيف الألم والالتهاب في منطقة محددة من الظهر.

الجراحة:

قد تكون الجراحة ضرورية في بعض الحالات، مثل وجود فتق في القرص أو تضيق في القناة الشوكية في الظهر

الظهر ألتهاب المفاصل الإيبوبروفين الستيرويدية تحسين المرونة تخفيف الالم تقوية العضلات حقن الكورتيزون

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