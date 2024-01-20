خلي بالك.. علامات البرد تكشف نوعا شرسا من السرطان



تبدو معظم أعراض سرطان الرئة مشابهة لأمراض أخرى أقل خطورة و كثير من الناس لا تظهر عليهم الأعراض حتى يصل المرض إلى مرحلة متقدمة، لكن بعض الأشخاص تظهر عليهم الأعراض في المراحل المبكرة.

ووفقا لما جاء في موقع كلافيند كلينك نرصد أعراض مرضى سرطان الرئة الذين يعانون من الأعراض، قد تكون واحدة فقط أو عدد قليل منها:

سعال لا يختفي أو يزداد سوءًا بمرور الوقت .

صعوبة في التنفس أو ضيق في التنفس (ضيق التنفس).

ألم في الصدر أو عدم الراحة.

الصفير.

سعال الدم (نفث الدم).

بحة في الصوت.

فقدان الشهية.

فقدان الوزن غير المبرر .

التعب غير المبرر (التعب).

الم الكتف.

تورم في الوجه أو الرقبة أو الذراعين أو الجزء العلوي من الصدر ( متلازمة الوريد الأجوف العلوي ).

حدقة صغيرة وجفن متدلٍ في عين واحدة مع تعرق قليل أو معدوم على هذا الجانب من الوجه ( متلازمة هورنر ).

السرطان



العلامات الأولى لمرض سرطان الرئة

قد يكون السعال أو الالتهاب الرئوي الذي يستمر في العودة بعد العلاج في بعض الأحيان علامة مبكرة على الإصابة ب سرطان الرئة وعلى الرغم من أنه يمكن أن يكون علامة على حالات أقل خطورة.

تشمل العلامات الأكثر شيوعًا ل سرطان الرئة السعال المستمر أو المتفاقم، وضيق التنفس، وألم في الصدر، وبحة في الصوت، أو فقدان الوزن غير المبرر.