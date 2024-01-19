عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طعام شائع يدمر صحة الأطفال| احذر منه

الحلوى
الحلوى

تؤثر العادات الغذائية بشكل كبير على مستقبل الطفل وصحته وذكائه في الشباب وتعد الحلوى المصنعة من أكثر الأطعمة السيئة التي يجب إبعادهم عنها بقدر كبير. 

ووفقا لما جاء في موقع تايمز اوف انديا تعد الحلوى من الأطعمة المفضلة للأطفال، ولكنها يمكن أن تكون ضارة جدًا بصحتهم إذا تم تناولها بكميات كبيرة. تحتوي الحلوى على نسبة عالية من السكر والدهون

أول تصريح بعد خروجه من المستشفى|أهم المعلومات عن أزمة بيومي فؤاد الصحية

بعد القلق منه .. إليك طرق علاج الجدري المائي

يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول الحلوى  إلى مجموعة متنوعة من المشاكل الصحية، بما في ذلك:

زيادة الوزن والسمنة: يمكن أن يؤدي تناول الكثير من الحلوى إلى زيادة الوزن والسمنة، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري وبعض أنواع السرطان.
تسوس الأسنان: السكر الموجود في الحلوى يمكن أن يسبب تسوس الأسنان، مما يؤدي إلى ألم والتهابات.
مشاكل في الجهاز الهضمي: يمكن أن يؤدي تناول الكثير من الحلوى إلى مشاكل في الجهاز الهضمي، مثل الإسهال والإمساك.
مشاكل في النوم: يمكن أن يؤدي تناول الكثير من الحلوى قبل النوم إلى صعوبة النوم.

الحلوى الجهاز الهضمي الحلوى المصنعة السرطان أمراض القلب والسكري صعوبة النوم مشاكل في الجهاز الهضمي مشاكل في النوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التورتة السبب... مفاجأة غير متوقعة في طلاق ياسمين عبد العزيز من أحمد العوضي

صدمة .. مدة غياب محمد صلاح وموقفه من مباراة كاب فيردي القادمة

الأرصاد: موجة أمطار شديدة قادمة تستمر 48 ساعة

زيزو في الأهلي .. ضحك هستيري من سيد عبد الحفيظ على الهواء

سعر صادم.. فستان نانسي عجرم الضيق في ليلة صلاح الشرنوبي يشعل السوشيال ميديا

معيط: برنامج «الطروحات» يُعزز قدرتنا على تلبية الاحتياجات التمويلية خلال العامين المقبلين

سيد عبد الحفيظ: كنت أتمنى مشاركة هذا اللاعب بدلا من محمد صلاح

بعد القبض على إمبراطور الذهب.. مفاجأة سعيدة للمصريين

موضوعات متعلقة

تسبب تقرحات.. كيف تحمى نفسك من تينيا القدم

بتدمر صحتهم .. حيل مذهلة لإقناع الأطفال بالابتعاد عن الحلوى

للحفاظ على رجليك .. ابتعد عن أسباب تينيا القدم

نوع خضار شتوي يقوي الدماغ والبصر

متى يكون السعال مؤشر لمشكلة خطيرة

أول تصريح بعد خروجه من المستشفى|أهم المعلومات عن أزمة بيومي فؤاد الصحية

ما السبب وراء رائحة الفم الكريهة

أبرزها القلب والكوليسترول.. تناول الترمس عدة مرات في الشهر يحميك من أخطر الأمراض

ترشيحاتنا

شركة ميرسك للشحن: الأوضاع في البحر الأحمر مازالت متقلبة

المؤبد لأدمن صفحة فيسبوك يبيع عليها الألعاب النارية.. تفاصيل

خطيب المسجد النبوي: البيت الذي يظلله الدين يخرج نباته طيبا ولو بعد حين

صحة غزة تكشف أحدث حصيلة للعدوان الإسرائيلي.. وتحذير من مرض يجتاح القطاع

توافق مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر على تحويل أموال السلطة الفلسطينية دون التصويت

سيعود للأهلي.. نجم بيراميدز يفجر مفاجأة مدوية عن مصير رمضان صبحي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إلهام شاهين تستعرض رشاقتها بفستان ملفت

طعام شائع يدمر صحة الأطفال| احذر منه

مش مراتي.. إطلالات مريم علاء بعد شائعة زوجها من حسين فهمي.. شاهد

فستان شمس الكويتية يثير الجدل على السوشيال ميديا.. شاهد

فيديو

صدمة.. هل انتهى مشوار محمد صلاح مع منتخب مصر في أمم أفريقيا؟

انتبهوا.. حدث غريب يرعب العالم.. توقعات ليلى عبد اللطيف في 2024.. فيديوجراف

الله على الجمال.. أعلى مصلى معلّق في العالم يطل على الكعبة.. شاهد

بشائر 2024.. اكتشاف منجم ذهب جديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

اﻟﻤﺰﻳﺪ