طعام شائع يدمر صحة الأطفال| احذر منه

تؤثر العادات الغذائية بشكل كبير على مستقبل الطفل وصحته وذكائه في الشباب وتعد الحلوى المصنعة من أكثر الأطعمة السيئة التي يجب إبعادهم عنها بقدر كبير.

ووفقا لما جاء في موقع تايمز اوف انديا تعد الحلوى من الأطعمة المفضلة للأطفال، ولكنها يمكن أن تكون ضارة جدًا بصحتهم إذا تم تناولها بكميات كبيرة. تحتوي الحلوى على نسبة عالية من السكر والدهون

يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول الحلوى إلى مجموعة متنوعة من المشاكل الصحية، بما في ذلك:

زيادة الوزن والسمنة: يمكن أن يؤدي تناول الكثير من الحلوى إلى زيادة الوزن والسمنة، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري وبعض أنواع السرطان.

تسوس الأسنان: السكر الموجود في الحلوى يمكن أن يسبب تسوس الأسنان، مما يؤدي إلى ألم والتهابات.

مشاكل في الجهاز الهضمي: يمكن أن يؤدي تناول الكثير من الحلوى إلى مشاكل في الجهاز الهضمي، مثل الإسهال والإمساك.

مشاكل في النوم: يمكن أن يؤدي تناول الكثير من الحلوى قبل النوم إلى صعوبة النوم.