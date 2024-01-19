حيل سهلة للتخلص من ألم الأسنان في الشتاء

يعد ألم الأسنان من أكثر المشاكل الصحية الشائعة خلال فصل الشتاء بين جميع الأعمار.. فكيف يمكن التخلص منها بسرعة؟!

نعرض لكم بعض طرق تخفيف آلام الأسنان، وفقا لما جاء في موقع NHS

تناول مسكنات الألم، مثل الإيبوبروفين أو الباراسيتامول (يجب ألا يتناول الأطفال أقل من 16 عامًا الأسبرين) - يمكن للصيدلي أن ينصحك بعقاقير اقوى

حاول شطف فمك بالماء المالح (لا ينبغي للأطفال تجربة ذلك)

استخدم جل مسكن لألم الأسنان والفم ويمكن شراؤه من الصيدليات

تناول الأطعمة اللينة، مثل الزبادي أو البيض المخفوق، وحاول تجنب المضغ مع السن المؤلم

لا تأكل الأطعمة الحلوة أو الساخنة جدًا أو الباردة جدًا

لا تدخن فقد يؤدي ذلك إلى تفاقم بعض مشاكل الأسنان

