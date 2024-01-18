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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

كيفية التخلص من رائحة الفم الكريهة وعلاقتها بـ الأسنان

الأسنان
الأسنان

رائحة الفم الكريهة أسبابها وعلاجها وعلاقتها بصحة الأسنان ، ضمن المعلومات التي نشرتها وزارة الصحة والسكان ، للتوعية بتلك الأعراض وكيفية تجنبها، من خلال المعلومات التالية: 

أسباب رائحة الفم الكريهة

1-عدم العناية بتنظيف الفم والأسنان.
2-التهاب اللثة.
3-عدم العناية بالتركيبات الصناعية الثابتة والمتحركة أو أجهزة التقويم.


العلاج :

- استعمال الفرشاة والمعجون 3 مرات يوميا.

- حشو الحفر عند طبيب الأسنان المناسب واستعمال الخيوط السنية الطبية.
- تنظيف اللثة واللسان بشكل جيد وخاصة بعد الوجبات.
- استخدام محاليل الغسول اليومية.
- - تناول الفواكه والخضراوات الطازجة.
- الامتناع عن التدخين.
- زيارة طبيب الأسنان بصفة دورية الأسنان كل 6 أشهر على الأقل.

تغير لون الأسنان

نصائح سريعة لمنع تكون البقع على الأسنان

الأسنان
  • قم بغسل أسنانك بالفرشاة وتنظيفها بخيط الأسنان مرتين يوميا لمنع تكوُّن البلاك و الجير وإزالة البقع السطحية.
  • اخفض من تناول الأطعمة والمشروبات داكنة اللون مثل ثمار التوت والقهوة والشاي والصودا ذات اللون الغامق.

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  • تجنب التدخين.
  • قم بزيارة طبيب الأسنان كل ستة أشهر لتنظيف أسنانك بصفة دورية.


أضراس العقل

الأسنان 

أضراس العقل أو الأضراس الثالثة هي آخر الأسنان التي تنمو في الفم، عادةً في أواخر فترة المراهقة أو في أوائل العشرينات. وتوجد الأضراس الأربعة في كل ركن من أركان الفم. لا توجد أضراس العقل لدى كل الناس. وإذا ارتبطت أضراس العقل بالأسنان الأخرى، فيمكنها أن تبقى وتؤدي وظيفتها كالأضراس الأخرى لمضغ الطعام.

في الكثير من الأحيان، فإن أضراس العقل تصبح مدفونة في عظام الفك ولا تخترق نسيج اللثة. وفي بعض الأحيان، فإن أضراس العقل تميل وتسبب التسوس في الأضراس المجاورة لها أو مرض في اللثة.

إذا كانت أضراس العقل مائلة أو معاقة بواسطة أسنان أخرى أو توجد طبقة من نسيج اللثة أعلاها، فإن البلاك والمواد الغذائية يمكن أن تدخل حول الضرس وتسبب التسوس أو التهاب اللثة أو العدوى.

يتم عمل أشعة لاكتشاف إذا ما إذا كانت لديك أضراس العقل، وما هو وضعها في عظمة الفك.

في الكثير من الحالات، يُفضل أن يتم خلع أضراس العقل المدفونة. واعتماداً على موقع ضرس العقل، فإن خلعه يمكن أن يتم في عيادة طبيب الأسنان الخاص بك.

الإصابات الرياضية والوقاية

تحدث الإصابات الرياضية عندما يقوم الشخص بنشاطات رياضية ويتعرض للسقوط، أو الاحتكاك، أو الاصطدام برأس اللاعب الآخر، أو الاصطدام بالمعدات والأجهزة، وتعتبر الأسنان الأمامية العلوية هي أكثر الأسنان تعرضا في الإصابات الرياضية.

- واقي الفم:

هو جهاز لحماية الفم والأسنان من الإصابات مصنوع من مادة البلاستيك اللين. ومكيف بطريقة تناسب شكل الأسنان العلوية ويمكن تثبيته .

الأسنان 

عند التعرض لإصابة تؤدي إلى خروج السن الدائم من مكانه؛ فإنه يجب أولا أن نجد السن المخلوع وإمساكه من جهة التاج وليس من جهة الجذر. إذا كان السن متسخا؛ يمكن تنظيفه بماء دافئ وبعناية شديدة وبشكل غير مبالغ فيه، وبعدها إعادته إلى مكانه الذي وقع منه، أما إذا كان نظيفا فيجب تثبيته مباشرة في مكانه أو وضعه في كوب يحتوي على حليب أو في باطن الشفة السفلى للمصاب والذهاب مباشرة إلى أقرب عيادة أسنان.

الاسنان المعلومات وزارة الصحة العناية اللثة الفرشاة الخيوط

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كيفية التخلص من رائحة الفم الكريهة وعلاقتها بـ الأسنان


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