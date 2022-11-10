أفضل طريقة لحماية أسنان الطفل من التسوس |نصائح وإرشادات

متى يجب أن أحدّد موعد أول رحلة لطفلي إلى طبيب الأسنان؟ هل يجب على طفلي البالغ من العمر 3 سنوات استخدام الخيط؟ كيف أعرف إذا كان طفلي يحتاج إلى تقويم الأسنان؟

يواجه العديد من الآباء وقتًا عصيبًا في الحكم على مقدار العناية بالأسنان التي يحتاجها أطفالهم.. إنهم يعرفون أنهم يريدون منع تسوس الأسنان، لكنهم لا يعرفون دائمًا أفضل طريقة للقيام بذلك.. فيما يلي بعض النصائح والإرشادات.

وفقا لموقع kidshealth تبدأ العناية الجيدة بالأسنان قبل ظهور الأسنان الأولى للطفل وتبدأ الأسنان بالفعل في التكون في الثلث الثاني من الحمل.. عند الولادة ، يكون لطفلك 20 سنًا أولية ، بعضها مكتمل النمو في الفك.

حتى قبل أن يبدأ طفلك في التسنين ، ضعي منشفة نظيفة ومبللة على اللثة لإزالة البكتيريا الضارة ويمكنك استخدم الماء وقليل من معجون الأسنان بالفلورايد واستخدم معجون أسنان يحتوي على الفلورايد وعندما تلمسين اثنتان من أسنان طفلك ، يمكنك البدء في التنظيف بالخيط بينهما.

تنظيف الأسنان



في سن الثانية تقريبًا ، يجب أن يتعلم طفلك البصق أثناء تنظيف الأسنان بالفرشاة.. تجنب إعطاء طفلك الماء للحفيف والبصق لأن ذلك قد يزيد من احتمالية ابتلاع معجون الأسنان.

يجب على الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 أعوام وما فوق استخدام كمية بحجم حبة البازلاء من معجون أسنان يحتوي على الفلورايد.

قم دائمًا بالإشراف على الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 8 أعوام أثناء تنظيف الأسنان بالفرشاة ، حيث من المحتمل أن يبتلعوا معجون الأسنان.

حتى الأطفال يمكن أن يصابوا بتسوس الأسنان. يمكن أن يؤدي وضع الطفل للنوم مع زجاجة الرضاعة إلى الإضرار بأسنانه.. والسكريات الموجودة في العصير أو التركيبة أو الحليب التي تبقى على أسنان الطفل لساعات يمكن أن تتآكل في المينا (طبقة السن التي تحمي من تسوس الأسنان)

عندما يبلغ الأطفال 6 أشهر من العمر ، يمكنهم التبديل من الزجاجة إلى كوب الشرب (بشفاط أو فوهة صلبة).. وهذا يساعد على منع السائل من التجمع حول أسنان الطفل. وبحلول عيد ميلادهم الأول ، سيكون لديهم المهارات الحركية والتنسيق لاستخدام وحمل الأشياء بمفردهم .

متى يجب على الأطفال زيارة طبيب الأسنان؟

إذا بدا أن الطفل معرض لخطر التسوس أو مشاكل أخرى ، فقد يبدأ طبيب الأسنان في تطبيق الفلورايد الموضعي حتى قبل ظهور جميع الأسنان (يمكن القيام بذلك أيضًا في عيادة طبيب الأطفال). يعمل الفلورايد على تقوية مينا الأسنان ، مما يساعد على درء أكثر أمراض الفم شيوعًا في مرحلة الطفولة