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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

سهل وسريع المفعول.. رجيم لتخسيس الوزن بدون مجهود

رجيم
رجيم

تخشين من اكتساب الوزن الزائد في الشتاء مع الحاجة إلى تناول المزيد من السعرات الحرارية إذا كنت تريدن مواصلة الرجيم والبحث عن رجيم سريع لنحت ونسف قوامك يمكنك الأعتماد على النظام الغذائى التالي لإنقاص الوزن وحرق الدهون يقدمه موقع هيلث


الأسبوع الأول

 

الإفطار من 7 إلى 10 صباحا..

طبق شوفان بالعسل 
أو
بيضة مسلوقة +1 توست سن
 
سناك بعد الفطار ب3 ساعات..

كوب من مغلى بذر الكتان


الغذاء من 12 إلى الساعة 4 عصرا


2 قطعة من فيليه سمك مشوي أو 2 شريحة لحم مشوى أو دفيليه مشوى+ 3 ملاعق أرز + سلطة

سناك بعد الغذاء  ساعتين
ثمرة فاكهة + كوب من القرفة المغليه

العشاء .. قبل النوم بساعتين

كوب زبادى خالى الدسم +ثمرة فاكهة

الأسبوع الثاني 

 

الإفطار 

نستو لايت أو جبن قريش لايت +توست سن +طبق سلاطة خضراء 

أو طبق شوفان أو 2 ثمرة فاكهة 

الغذاء 

من 12 إلى الساعة 4 عصرا 

2 قطعة من فيليه سمك مشوي أو 2 شريحة لحم مشوي أو دفيليه مشوي+ 3 ملاعق أرز + سلطة

أو 3 ملاعق أرز أو مكرونة +شريحتان من البانيه المشوى + طبق سلطة خضراء 

سناك

ثمرة فاكهة

العشاء .. 

قبل النوم بساعتين 

رجيم سريع نحت ونسف قوام انقاص الوزن حرق الدهون السعرات الحرارية

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