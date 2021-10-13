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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

رجيم سهل وسريع لنحت قوامك .. يخلصك من 2 كيلو في الأسبوع

صدى البلد

هل تبحثين عن رجيم سهل وسريع لنحت قوامك .. يمكنك تجربة الرجيم التالي لانقاص الوزن ونسف الدهون العنيدة فهو يخلصك من 2 كيلوجرامات فى الأسبوع إليك خطته وفقا لموقع بولد سكاي الهندي. 

الأسبوع الأول 

الإفطار:

(8 صباحا) رغيف خبز + شريحة جبن قريش + كوب شاي أخضر بدون سكر.

الغداء :

1/4دجاجة + خضار سوتيه + 3م أرز (2) شريحة لحم + سلاطة + 5 ملاعق أرز.أو(1) سمكة مشويه 300جم + سلاطة + رغيف سن (2) علبة تونة مصفاة + سلاطة + رغيف سن.

العشاء :

كوب عصير فاكهة بدون سكر أو كوب زبادي. 

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الأسبوع الثاني  
 

الإفطار 


كوب شاي بلبن خالي الدسم + قطعة جبن قريش أو نستو لايت +توست سن 
 

أو طبق شوفان بلبن خالى الدسم
 

الغذاء 


2 قطعة من فيليه سمك مشوي +طبق سلطة + 3 ملاعق أرز 
 

أو 2 شريحة لحم مشوي أو كبدة مشوية +طبق سوتيه

العشاء 

كوب زبادى

 

الأسبوع الثالث   

الإفطار 

نستو لايت أو جبن قريش لايت +توست سن +طبق سلاطة خضراء 

أو طبق شوفان أو 2 ثمرة فاكهة 

الغذاء 

من 12 إلى الساعة 4 عصرا 
 

2 قطعة من فيليه سمك مشوي أو 2 شريحة لحم مشوي أو دفيليه مشوي+ 3 ملاعق أرز + سلطة

أو 3 ملاعق أرز أو مكرونة +شريحتان من البانيه المشوى + طبق سلطة خضراء 

سناك

ثمرة فاكهة

العشاء .. 

قبل النوم بساعتين 

مشروب لحرق الدهون


بجانب الرجيم السابق إليك مشروب سريع لحرق ونسف الدهون

المكونات:
باقة بقدونس
باقة نعناع
عصير 3 ليمون
ملعقة كبيرة مبشور قشر الليمون

التحضير:
-نغلي الماء جيدا و نضيف المكونات و بعد ذلك نتركها ساعتين نطحنها في الخلاط و نصفي قبل الشرب

الاستعمال:
-كوبين على الريق و كوبين قبل النوم و باقي الكمية حسب الرغبة
-يجب اعتماد المشروب أسبوع كامل مع الحرص على أن يكون البرنامج الغذائي لا يتعدى 1200 سعرة حرارية موزعة بين الخضر و الفواكه فقط .

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