رجيم سهل وسريع لنحت قوامك .. يخلصك من 2 كيلو في الأسبوع

هل تبحثين عن رجيم سهل وسريع لنحت قوامك .. يمكنك تجربة الرجيم التالي لانقاص الوزن ونسف الدهون العنيدة فهو يخلصك من 2 كيلوجرامات فى الأسبوع إليك خطته وفقا لموقع بولد سكاي الهندي.

الأسبوع الأول

الإفطار:

(8 صباحا) رغيف خبز + شريحة جبن قريش + كوب شاي أخضر بدون سكر.

الغداء :

1/4دجاجة + خضار سوتيه + 3م أرز (2) شريحة لحم + سلاطة + 5 ملاعق أرز.أو(1) سمكة مشويه 300جم + سلاطة + رغيف سن (2) علبة تونة مصفاة + سلاطة + رغيف سن.

العشاء :

كوب عصير فاكهة بدون سكر أو كوب زبادي.

الأسبوع الثاني



الإفطار



كوب شاي بلبن خالي الدسم + قطعة جبن قريش أو نستو لايت +توست سن



أو طبق شوفان بلبن خالى الدسم



الغذاء



2 قطعة من فيليه سمك مشوي +طبق سلطة + 3 ملاعق أرز



أو 2 شريحة لحم مشوي أو كبدة مشوية +طبق سوتيه

العشاء

كوب زبادى

الأسبوع الثالث

الإفطار

نستو لايت أو جبن قريش لايت +توست سن +طبق سلاطة خضراء

أو طبق شوفان أو 2 ثمرة فاكهة

الغذاء

من 12 إلى الساعة 4 عصرا



2 قطعة من فيليه سمك مشوي أو 2 شريحة لحم مشوي أو دفيليه مشوي+ 3 ملاعق أرز + سلطة

أو 3 ملاعق أرز أو مكرونة +شريحتان من البانيه المشوى + طبق سلطة خضراء

سناك

ثمرة فاكهة

العشاء ..

قبل النوم بساعتين

مشروب لحرق الدهون



بجانب الرجيم السابق إليك مشروب سريع لحرق ونسف الدهون



المكونات:

باقة بقدونس

باقة نعناع

عصير 3 ليمون

ملعقة كبيرة مبشور قشر الليمون



التحضير:

-نغلي الماء جيدا و نضيف المكونات و بعد ذلك نتركها ساعتين نطحنها في الخلاط و نصفي قبل الشرب



الاستعمال:

-كوبين على الريق و كوبين قبل النوم و باقي الكمية حسب الرغبة

-يجب اعتماد المشروب أسبوع كامل مع الحرص على أن يكون البرنامج الغذائي لا يتعدى 1200 سعرة حرارية موزعة بين الخضر و الفواكه فقط .