رجيم سهل وسريع لنحت قوامك .. يخلصك من 2 كيلو في الأسبوع

هل تبحثين عن رجيم سهل وسريع لنحت قوامك .. يمكنك تجربة الرجيم التالي لانقاص الوزن ونسف الدهون العنيدة فهو يخلصك من 2 كيلوجرامات فى الأسبوع إليك خطته وفقا لموقع بولد سكاي الهندي.
الأسبوع الأول
الإفطار:
(8 صباحا) رغيف خبز + شريحة جبن قريش + كوب شاي أخضر بدون سكر.
الغداء :
1/4دجاجة + خضار سوتيه + 3م أرز (2) شريحة لحم + سلاطة + 5 ملاعق أرز.أو(1) سمكة مشويه 300جم + سلاطة + رغيف سن (2) علبة تونة مصفاة + سلاطة + رغيف سن.
العشاء :
كوب عصير فاكهة بدون سكر أو كوب زبادي.
الأسبوع الثاني
الإفطار
كوب شاي بلبن خالي الدسم + قطعة جبن قريش أو نستو لايت +توست سن
أو طبق شوفان بلبن خالى الدسم
الغذاء
2 قطعة من فيليه سمك مشوي +طبق سلطة + 3 ملاعق أرز
أو 2 شريحة لحم مشوي أو كبدة مشوية +طبق سوتيه
العشاء
كوب زبادى
الأسبوع الثالث
الإفطار
نستو لايت أو جبن قريش لايت +توست سن +طبق سلاطة خضراء
أو طبق شوفان أو 2 ثمرة فاكهة
الغذاء
من 12 إلى الساعة 4 عصرا
2 قطعة من فيليه سمك مشوي أو 2 شريحة لحم مشوي أو دفيليه مشوي+ 3 ملاعق أرز + سلطة
أو 3 ملاعق أرز أو مكرونة +شريحتان من البانيه المشوى + طبق سلطة خضراء
سناك
ثمرة فاكهة
العشاء ..
قبل النوم بساعتين
مشروب لحرق الدهون
بجانب الرجيم السابق إليك مشروب سريع لحرق ونسف الدهون
المكونات:
باقة بقدونس
باقة نعناع
عصير 3 ليمون
ملعقة كبيرة مبشور قشر الليمون
التحضير:
-نغلي الماء جيدا و نضيف المكونات و بعد ذلك نتركها ساعتين نطحنها في الخلاط و نصفي قبل الشرب
الاستعمال:
-كوبين على الريق و كوبين قبل النوم و باقي الكمية حسب الرغبة
-يجب اعتماد المشروب أسبوع كامل مع الحرص على أن يكون البرنامج الغذائي لا يتعدى 1200 سعرة حرارية موزعة بين الخضر و الفواكه فقط .