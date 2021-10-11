عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فى 4 أسابيع.. أسرع رجيم لحرق ونسف الدهون

صدى البلد

فى 4 أسابيع فقط يمكنك التخلص من وزنك الزائد وحرق الدهون برجيم سريع لإنقاص الوزن يساعد على التخلص من 3 كيلوجرامات فى الأسبوع إليك خطة الرجيم وطريقة تطبيقه يقدمها موقع بولد  سكاى الهندى

 

نشرة المرأة والصحة.. اكتشف علامات ارتفاع الكوليسترول بالدم ومع اقتراب فصل الشتاء أسرع رجيم لإنقاص الوزن

مع اقتراب فصل الشتاء .. أسرع رجيم لإنقاص الوزن


الأسبوع الأول :


على الريق تناولى كوب من الجريب فروت
أو كوب شاي أخضر".

الإفطار:
"رغيف سن + قطع جبن قريش
أو بيضة مسلوقة + رغيف سن
 

رجيم خاطئ.. إطلالة صادمة لـ أمل إبراهيم بعد غياب طويل .. فيديوجراف

مع اقتراب فصل الشتاء .. أسرع رجيم لإنقاص الوزن



الغداء:
كوسة مسلوقة أو مشوية أو مطهية على البخار
أو 3 ملاعق أرز أبيض + شريحتان من الدجاج المشوى
شريحة ستيك مشوى + 3 ملاعق مكرونة مسلوقة

العشاء:

كوب زبادى


الأسبوع الثانى

 

وجبة الإفطار:


2 كأس من الماء قبل الإفطار، و2 بيضة مسلوقة، وكوب شاي أو قهوة بدون سكر.

وجبة الغداء:


صدر دجاجة مشوي، وطبق سلطة بدون طماطم أو جزر، وثمرة فاكهة.

أو

4 ملاعق أرز أسمر، وصدر دجاج مسلوق أو مشوي، وطبق خضار سوتيه.

وجبة العشاء:

علبة زبادي أو 4 ملاعق كبيرة فول بدون خبز.
أو
علبة تونة بدون زيت.

 

الأسبوع الثالث 


الإفطار ..

2 بيضة مسلوقة وخيارة واحدة.
أو
4 ملاعق فول + طبق سلاطة خضراء خضار

وجبة الغداء:

قطعة ستيك من اللحم المشوي، بشرط تكون خالية من الملح + علبة زبادي.
أو دجاج مسلوق أو مشوي بدون جلد، وعلبة زبادي مع ملعقة من بذور الكتان المطحون.
أو لحم مفروم أو مشوي أو صدر دجاجة بدون جلد، حسب الرغبة.

وجبة العشاء:

علبة تونة بدون زيت، وعلبة زبادي مع ملعقة صغيرة من بذور الكتان المطحون.

 

الأسبوع الرابع 


الإفطار 6 صباحا


3 ملاعق فول بالليمون +ربع رغيف سنأو
قطعة جبن قريش +1 توست سنسناك بعد الفطار ب3 ساعات..ثمرة فاكهة


الغذاء من 12 إلى الساعه 4 عصرا


علبة تونه   + طبق سلطة + ربع رغيف بلدى
أو
3 قطع فيليه بانيه مشوى + طبق سلطة
سناك بعد الغذاء ب3 ساعات مشروب مزيج القهوة وبذور الكتان

العشاء ..

 قبل النوم بساعة كوب زبادى أو قطعة جبن قريش
 

انقاص الوزن رجيم سريع التخلص من وزنك الزائد الاسبوع الاول من الرجيم رجيم

موضوعات متعلقة

فى 30 يوما ..أسرع رجيم لإنقاص الوزن ونحت قوامك

رجيم حمض الفوليك.. 5 أطعمة تساعد على خسارة الوزن

ترشيحاتنا

التعدي على شاب سوهاجي وقطع يديه في ليبيا| تفاصيل مأساوية

في عيد ميلاده.. قصة غناء عمرو دياب أمام محافظ بور سعيد

تطور جديد في سيطرة الصين على فيروس كورونا

دعاء لحفظ الجنين في الرحم.. سريع ومستجاب تعرف عليه

نداء عاجل من الخارجية الأمريكية إلى رعاياها بالعاصمة الأفغانية كابول

هل سأقابل أهلي وأجدادي الذين لم أرهم بعد الموت؟ الإفتاء توضح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نجم الزمالك البديل.. كيروش يطيح بعبدالله السعيد من تشكيل المنتخب أمام ليبيا

أول رد من التعليم على صور"حرب التختة الأولى" وفقدان 6 طلاب بالإسكندرية

مفاجأة فى حادث ميكروباص كوبري الساحل.. السور الحديدي مكسور بسبب اصطدام توكتوك

فرحة نزول المرتب.. فتاة ترقص بجنون أمام ماكينة الصراف الآلي ATM |شاهد

شاهد.. كهربا يدعم جنش بعد بكائه على الهواء

أحمد ناجي : ما فعله الحضري مع رباعي المنتخب لا يجوز

صورة متداولة.. سهير رمزى تكشف لـ صدى البلد حقيقة إصابتها بالبهاق

جاهزون بعدة سيناريوهات.. وزير التموين : زيادة سعر الخبز في صالح المواطن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جوهرة وهيثم نبيل وعساف يشاركان نديم نور الإحتفال بـ يا مدلع

حكاية السهرة.. خناقة محمد فوزي وبوب عزام والكحلاوي على أغنية «يا مصطفى يا مصطفى»

قصر ملكي ملاذ للمرضى النفسيين.. حكاية مستشفى العباسية وسر لقب السرايا الصفراء

عاشت معه 14 عاما وماتت بين ذراعيه.. ما طبيعة العلاقة بين الغوريلا «ناداكاسي» وصديقها باوما؟ 

فيديو

تشوهات نفسية.. تحذيرات طبية من مسلسل لعبة الحبار squid game‏.. فيديوجراف

كل ما تريد معرفته عن الأذان الموحد بعد تفعيله في 426 مسجدا

ليست فاسدة.. تفاصيل جديدة في واقعة العثور على كمية من لقاحات كورونا بجوار ترعة

لحظة تتويج بيج رامي بلقب مستر أولمبيا 2021 للمرة الثانية "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

د.سونيا أحمد رزق تكتب: أكتوبر الإنتصار

سيد الطاهر يكتب: حقل ظهر.. أيقونة الطاقة فى الجمهورية الجديدة

عمر عاقيل يكتب: تجربة وحيد

أمل مصطفى تكتب: رسالة أمل

سارة الدقن تكتب: أعمل مع ولادى الواجب ولا لأ؟

معتز الخصوصي يكتب: «الطفاية دى».. صبرت ونولت يا «أيوب»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.على ثابت

خسائرنا من أمريكا إلى الهند

د.مجدي بدران

الأمراض التنفسية الوراثية نتيجة زواج الأقارب

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة النجاح.. وحكاية «مرموش» مع «صلاح»

د. محمد مبروك

التطعيم ضد كورونا وحق المجتمع

إلهام أبو الفتح

خالد ميري.. مذيعًا

المستشار أسـامة الصعيدي

«الوعي».. جهاز المناعة الوطني

إبراهيم شعبان

انتخابات في حديقة العراق

نجاة عبد الرحمن

نصر أكتوبر الذى لم أحضره

اﻟﻤﺰﻳﺪ