فى 4 أسابيع.. أسرع رجيم لحرق ونسف الدهون

فى 4 أسابيع فقط يمكنك التخلص من وزنك الزائد وحرق الدهون برجيم سريع لإنقاص الوزن يساعد على التخلص من 3 كيلوجرامات فى الأسبوع إليك خطة الرجيم وطريقة تطبيقه يقدمها موقع بولد سكاى الهندى



الأسبوع الأول :



على الريق تناولى كوب من الجريب فروت

أو كوب شاي أخضر".



الإفطار:

"رغيف سن + قطع جبن قريش

أو بيضة مسلوقة + رغيف سن







الغداء:

كوسة مسلوقة أو مشوية أو مطهية على البخار

أو 3 ملاعق أرز أبيض + شريحتان من الدجاج المشوى

شريحة ستيك مشوى + 3 ملاعق مكرونة مسلوقة



العشاء:



كوب زبادى



الأسبوع الثانى

وجبة الإفطار:



2 كأس من الماء قبل الإفطار، و2 بيضة مسلوقة، وكوب شاي أو قهوة بدون سكر.



وجبة الغداء:



صدر دجاجة مشوي، وطبق سلطة بدون طماطم أو جزر، وثمرة فاكهة.



أو



4 ملاعق أرز أسمر، وصدر دجاج مسلوق أو مشوي، وطبق خضار سوتيه.



وجبة العشاء:



علبة زبادي أو 4 ملاعق كبيرة فول بدون خبز.

أو

علبة تونة بدون زيت.

الأسبوع الثالث



الإفطار ..



2 بيضة مسلوقة وخيارة واحدة.

أو

4 ملاعق فول + طبق سلاطة خضراء خضار



وجبة الغداء:



قطعة ستيك من اللحم المشوي، بشرط تكون خالية من الملح + علبة زبادي.

أو دجاج مسلوق أو مشوي بدون جلد، وعلبة زبادي مع ملعقة من بذور الكتان المطحون.

أو لحم مفروم أو مشوي أو صدر دجاجة بدون جلد، حسب الرغبة.



وجبة العشاء:



علبة تونة بدون زيت، وعلبة زبادي مع ملعقة صغيرة من بذور الكتان المطحون.

الأسبوع الرابع



الإفطار 6 صباحا



3 ملاعق فول بالليمون +ربع رغيف سنأو

قطعة جبن قريش +1 توست سنسناك بعد الفطار ب3 ساعات..ثمرة فاكهة



الغذاء من 12 إلى الساعه 4 عصرا



علبة تونه + طبق سلطة + ربع رغيف بلدى

أو

3 قطع فيليه بانيه مشوى + طبق سلطة

سناك بعد الغذاء ب3 ساعات مشروب مزيج القهوة وبذور الكتان



العشاء ..

قبل النوم بساعة كوب زبادى أو قطعة جبن قريش

