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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مع اقتراب فصل الشتاء .. أسرع رجيم لإنقاص الوزن

صدى البلد

مع إقتراب الشتاء هل تخشين إكتساب المزيد من الكيلوجرامات، إذا كان الأمر كذلك إليك  أفضل رجيم لحرق أسرع للدهون ونسف الكرش برجيم سعرات سريع لمدة 3 أسابيع  له مفعول السحر في تفتيت الدهون بحسب موقع بولد سكاى الهندي .

فى 30 يوما ..أسرع رجيم لإنقاص الوزن ونحت قوامك

نشرة المرأة والصحة.. قبل الشتاء رجيم وأعشاب سحرية لفقدان الوزن بسرعة وفوائد لا تعلمها عن فاكهة القشطة

الأسبوع الأول 


وتكون خطة الرجيم كالاتى

الافطار 


بيضة مسلوقة وقطعة خبز سن

بعد ساعتين ..

طبق شوفان بالعسل

الغداء يومان 

شريحتان من فيليه السمك و قطعة عيش سن طبق سلاطة خضراء
أو
طبق شوربة خضار و قطعتين فيليه ديك رومي مشوى بالإضافة إلي طبق سلاطة خضراء

أو علبة تونه بالإضافة طبق سلاطة خضراء

بين الغداء والعشاء

كوب جنزبيل بالقرفة

العشاء

طبق شوربة كرنب حارقه للدهون

الأسبوع الثانى 


الإفطار : كوب عصير برتقال + قطعة جبن قريش + 1 توست سن

الغداء: شريحة سمك مشوى + طبق سلاطة خضراء +3 ملاعق أرز بالبخار

وجبة خفيفة ..ثمرة فاكهة

العشاء: طبق شوربة خضار

الأسبوع الثالث


الإفطار:

قطعة جبن قريش + 1 توست سن .

الغداء:

3 ملاعق أرز + 2 شريحة مشوى + طبق سلاطة خضراء
+
3 قطع فيليه سمك مشوى + 3 ملاعق أرز + طبق سلاطة خضراء
+
سلطة أو خضار ني فى ني أو مسلوق بدون سمن أو زيت بأى كمية أو مسبق 3 ملاعق.

العشاء:
كوب زبادى لايت.

 

مشروب مثالى 

 

بجانب الرجيمات السابقة إليك المشروب التالى لحرق الدهون جربيه بنفسك

المكونات:
باقة بقدونس
باقة نعناع
عصير 3 ليمون
ملعقة كبيرة مبشور قشر الليمون

التحضير:
-نغلي الماء جيدا و نضيف المكونات و بعد ذلك نتركها ساعتين نطحنها في الخلاط و نصفي قبل الشرب

الاستعمال:
-كوبين على الريق و كوبين قبل النوم و باقي الكمية حسب الرغبة
-يجب اعتماد المشروب أسبوع كامل مع الحرص على أن يكون البرنامج الغذائي لا يتعدى 1200 سعرة حرارية موزعة بين الخضر و الفواكه فقط .

الكيلوجرامات رجيم لحرق أسرع تفتيت الدهون نسف الكرش

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