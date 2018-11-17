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مرأة

رجيم السمك والجمبرى لإنقاص الوزن 3 كيلو أسبوعيا

السبت 17/نوفمبر/2018 - 04:00 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
يحلم الكثير من السيدات والرجال على حد سواء بالحصول على قوام مثالى ،ويتبعا أنواع كثيرة من الرجيم دون جدوى ،فإذا كنت من ضمن هؤلاء عليك بتجربة نوع فعال من الرجيم سيجعلك تخسرين الكثير من الكيلوات ،يقدمه الدكتور بهاء ناجى إستشارى التغذية العلاجية والسمنة ،وهو رجيم السمك .

الأفطار
كوب شاى او نيسكافيه بلبن خالى الدسم+ 1 باتيه او كرواسون او براونى

الغذاء
اليوم الأول: وجبة مفتوحة
اليوم الثاني : علبة تونة +سلطة +رغيف سن
اليوم الثالث:1/2 ك جمبري مشوي +سلطة
اليوم الرابع: علبة تونة+سلطة+ رغيف سن
اليوم الخامس:2 هامبورجر مشوي+سلطة
اليوم السادس:علبة تونة+سلطة+رغيف سن
اليوم السابع:1/4ك سمك مشوى +سلطة

العشاء
زبادى +2 ثمرة فاكهة
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