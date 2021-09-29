فى 30 يوما ..أسرع رجيم لإنقاص الوزن ونحت قوامك

لحرق الدهون وخاصة فى منطقة البطن والأرداف إليك رجيم سريع لإنقاص الوزن ومحاربة السمنة فى وقت قياسى بدون مضاعفات أو حرمان إليك خطة الرجيم لمدة 4 أسابيع يقدمها موقع بولد سكاى الهندى

الأسبوع الأول



- على الريق الساعة السابعة: كوب شاى باللبن بدون سكر



- الإفطار الساعة الثامنة: رغيف خبز + شريحة جبن قريش + كوب شاى أخضر بدون سكر.



-بعد ربع ساعة ينصح بتناول ثمرة تفاح



- الغداء: (1) سمكة مشويه 300جم + سلاطة + رغيف سن (2) علبة تونة مصفاة + سلاطة + رغيف سن.



- الخامسة مساء: ثمرة تفاح



- العشاء: طبق كبير من السلطة الخضراء



- قبل النوم بساعتين: كوب من عصير الجنزبيل بالليمون

الأسبوع الثانى



الإفطار:

(8 صباحا)طبق شوفان بالعسل

الغداء :

1/4دجاجة + خضار سوتيه + 3م أرز (2) شريحة لحم + سلاطة + 5 ملاعق أرز.

أو(1) سمكة مشويه 300جم + سلاطة + رغيف سن (2) علبة تونة مصفاة + سلاطة + رغيف سن.

العشاء :

كوب عصير فاكهة بدون سكر أو كوب زبادى.

الأسبوع الثالث

الإفطار:(8 صباحا) رغيف خبز + شريحة جبن قريش + كوب شاى أخضر بدون سكر.

الغداء :1/4دجاجة + خضار سوتيه + 3م أرز (2) شريحة لحم + سلاطة + 5 ملاعق أرز.أو(1) سمكة مشويه 300جم + سلاطة + رغيف سن (2) علبة تونة مصفاة + سلاطة + رغيف سن.

العشاء :كوب عصير فاكهة بدون سكر أو كوب زبادى.

الأسبوع الرابع

الإفطار اليومي:

قطعة من الجبن القريش + بيضة مسلوقة.



الغذاء:

طبق شوربة خضار +شريحتان لحم مشوى.

أو

حساء خضار الكركم والزنجبيل + شريحتان فراخ مشوية.



العشاء:

طبق سلطة فواكه + كوب