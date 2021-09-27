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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

قبل الشتاء رجيم وأعشاب سحرية لفقدان الوزن بسرعة

صدى البلد

قبل الشتاء يمكنك التخلص من الوزن الزائد بسرعة وبدون رجيمات قاسية إليك خطة رجيم لمدة أسبوعين لإنقاص الوزن وأعشاب سحرية يمكن إضافتها إلى نظامك الغذائى لحرق أسرع للدهون ونسف الكرش إليك خطة الرجيم وأفضل الاعشاب يقدمها موقع برايت سايد.

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الأسبوع الأول 


الإفطار اليومي..

بيضة مسلوقة + شريحة جبن قريش + 2 ثمرة من الخيار

بعد ساعتين

 بيضة مسلوقة أو 3 ملاعق فول + ثمرتين من الخيار 

بعد ساعتين وجبة الغداء

 ..طبق خضار سوتيه + ربع فرخة مشوية 

بعد ساعتين ثمرة فاكهة 

بعد ساعتين ..

كوب زبادى +ملعقة من الكمون 

يفضل بين الوجبات تناول ماء مضاف إليه عصير ليمون + مشروبات حارقة مثل قرفة كمون وجنزبيل

الأسبوع الثاني 


الإفطار ..
-4 ملاعق فول + 1 توست سن
أو 
كوب من بذور الشوفان

الغداء ..
نصف فرخة مشوية أو مسلوقة
سلطة أو خضار ني فى ني أو مسلوق بدون سمن أو زيت بأى كمية أو مسبق 3 ملاعق
العشاء :
جبنة ملح خفيف وسلطة
أو
2 زبادى لايت .
أو 
طبق من الفاصوليا الخضراء مع السمك المشوي أو طبق من البروكلي مع الفطر الطازج سمك السلمون المشوي.

 أعشاب سريعة الهضم

على الجانب الأخر فهل تريدين تخفيف الوزن بسرعة وحرق الدهون يمكنك التخلص منها بسهولة بمجموعة أعشاب سريعة الهضم إليك أبرزها

1. الفلفل الحار .. يحتوي على مركب يسمى كابين والذى يساعد على تعزيز الأيض وحرق الدهون

2. الزنجبيل .. قد يساعد في خفض الوزن عن طريق زيادة التمثيل الغذائي وحرق الدهون مع تقليل امتصاص الدهون والشهية

3. أوريجانو .. يساعد في تقليل الوزن وزيادة الدهون 

4. الجينسنج .. هو نبات ذو خصائص معززة للصحة وتسريع حرق الدهون وغالبًا ما يعتبر عنصرًا رئيسيًا في الطب الصيني التقليدي

حرق أسرع للدهون التخلص من الوزن الزائد رجيمات قاسية خطة رجيم انقاص الوزن

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