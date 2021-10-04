نشرة المرأة والصحة.. اكتشف علامات ارتفاع الكوليسترول بالدم ومع اقتراب فصل الشتاء أسرع رجيم لإنقاص الوزن

نشر موقع صدى البلد، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي.
مع اقتراب فصل الشتاء .. أسرع رجيم لإنقاص الوزن
مع إقتراب الشتاء هل تخشين إكتساب المزيد من الكيلوجرامات، إذا كان الأمر كذلك إليك أفضل رجيم لحرق أسرع للدهون ونسف الكرش برجيم سعرات سريع لمدة 3 أسابيع له مفعول السحر في تفتيت الدهون بحسب موقع بولد سكاى الهندي .
علامات وأعراض نقص فيتامين ب 12 وأهم مصادر تناوله
هناك عوامل عديدة تعرضك لخطر فقدان فيتامين ب 12، منها اتباع نظام غذائي نباتي أو كبر السن فوق 50 سنة، واضطرابات الجهاز الهضمي وغيرها.. إليك علامات وأعراض تقص فيتامين ب12 ومصادره.
يهدد الإنسان بأخطر الأمراض.. اكتشف علامات ارتفاع الكوليسترول بالدم
يحذر الأطباء والعلماء دائما من خطورة ارتفاع نسبة الكوليسترول على الصحة العامة وأنه يتسبب في إصابة الإنسان بعدد كبير من المخاطر الصحية منها أمراض القلب والضغط المرتفع والسكري.
يعالج رمل الكلى والمثانة.. تعرف على فوائد التين البرشومي
قدمت الدكتورة سوسن غزال، خبيرة التغذية، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الفوائد الصحية لتناول التين البرشومى.