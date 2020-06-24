في 30 دقيقة.. علاج تسوس الأسنان بالأعشاب

انتشر فى الآونة الأخيرة معاناة الكثير من الأشخاص من تسوس الأسنان، فإذا كنت من ضمن هؤلاء وتحار فى الذهاب للطبيب يمكنك علاج تسوس الاسنان بالاعشاب التالية.

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كشف موقع بولد سكاى الهندي الشهير عن علاج تسوس الاسنان بالاعشاب.



• الزبيب يقاوم البكتيريا التي تسبب التسوس لذلك ينصح بتناوله .

• تناول الثوم والتوت والشاي والجرجير.

• تناول بذور عباد الشمس المحتوية على مادة الفلورايد المكافحة للتسوس.

• القرنفل مفيد جدًا في علاج التسوس.

نصائح:

• المشروبات الغازية تحتوي نسب عالية من السكر المسبب للتسوس لذا يجب تجنبها.

• الحلوى والاطعمة المحتوية على السكر بشكل كبير ، يجب الامتناع عنها .

• مضمضة الفم بالماء عدة مرات يوميًا للتخلص من بقايا الطعام التي تجلب البكتيريا.

• الأسبرين والمسكنات يجب تجنب وضعها تحت الضرس

• المداومة على غسل الأسنان بالمعجون والفرشاة .