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مرأة

في 30 دقيقة.. علاج تسوس الأسنان بالأعشاب

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 12:47 م
علاج تسوس الاسنان
علاج تسوس الاسنان بالاعشاب
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أسماء عبد الحفيظ

انتشر فى الآونة الأخيرة معاناة الكثير من الأشخاص من تسوس الأسنان، فإذا كنت من ضمن هؤلاء وتحار فى الذهاب للطبيب يمكنك علاج تسوس الاسنان بالاعشاب التالية.

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كشف موقع بولد سكاى الهندي الشهير عن علاج تسوس الاسنان بالاعشاب.

• الزبيب يقاوم البكتيريا التي تسبب التسوس لذلك ينصح بتناوله .
• تناول الثوم والتوت والشاي والجرجير.
• تناول بذور عباد الشمس المحتوية على مادة الفلورايد المكافحة للتسوس.
• القرنفل مفيد جدًا في علاج التسوس.

نصائح:
• المشروبات الغازية تحتوي نسب عالية من السكر المسبب للتسوس لذا يجب تجنبها.
• الحلوى والاطعمة المحتوية على السكر بشكل كبير ، يجب الامتناع عنها .
• مضمضة الفم بالماء عدة مرات يوميًا للتخلص من بقايا الطعام التي تجلب البكتيريا.
• الأسبرين والمسكنات يجب تجنب وضعها تحت الضرس
• المداومة على غسل الأسنان بالمعجون والفرشاة .

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