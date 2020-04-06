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مرأة

ب5 جنيهات فقط .. تخلصى من تسوس الأسنان

الإثنين 06/أبريل/2020 - 08:01 ص
تسوس الاسنان
تسوس الاسنان
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لمياء الياسين
بحيل منزلية سريعه يمكنك التخلص من تسوس الأسنان  وصنع معجون  أسنان بمكونات طبيعية من مطبخك ويخلصك من التسوس بسرعة غير متوقعه يقدمها موقع برايت سايد لن تكلفك الحيلة الواحدة أكثر من 5 جنيهات

وصفة ملح البحر وصودا الخبز

4 ملاعق كبيرة من مسحوق الكالسيوم
1 ملعقة كبيرة ستيفيا
1 ملعقة كبيرة ملح البحر
2 ملعقة كبيرة صودا الخبز
ربع كوب زيت جوز الهند
تخلط جميع المكونات حتى تحصل على عجينة. يجب أن يكون حتى مع عدم وجود فتات. استخدمه كبديل لمعجون الأسنان العادي.

وصفة الكركم وزيت القرنفل
المكونات:
ملعقة من البيكينج صودا
ملعقة من الكركم
قطرتين من زيت القرنفل

الطريقة:
امزجي كل المكونات مع بعضها البعض جيدا، وقومي بوضعها على فرشاة الأسنان، وافركي الخليط على أسنانك لمدة 5 دقائق، كرري العملية مرتين في اليوم لمدة أسبوع وستلاحظين النتيجة.

وصفة مبشور الأناناس

مكونات الوصفة:

ملعقة صغيرة من صودا الخبز
ملعقتين صغيرتين من الماء
ملعقة من مبشور الأناناس
وزيت القرنفل

طريقة تحضير الوصفة ..

أمزجي المكونات جيدا وقومى بتفريش الأسنان بها بواسطة الفرشاه لمدة 5 دقائق، وأتركي الخليط على أسنانك لدقائق، ثم اغسليها.

ويمكن تكرار الوصفة يوميا وستدهشين بالنتيجة لتلاحظي الفرق بعد مرات قليلة

وصفة الخل والقرنفل

المكونات:

3 أكواب من الماء
2 ملعقة كبيرة من حبة البركة
3 ملاعق كبيرة من قرنفل
ربع ملعقة خل أبيض

طريقة التحضير:
اخلطي جميع المكونات جيدًا ثم ضعيه على النار حتى الغليان ثم ارفعيها واتركيها حتى تبرد وضعي الخليط في وعاء محكم واستخدميها كمضمضة للفم للتخلص من البكتيريا والقضاء على التسوس.
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