احرص عليها .. تناول التمر على الإفطار يحميك من تسوس الأسنان

يعتبر تناول حبات من التمر على وجبة الإفطار هي عادة قديمة وسنة نبوية، وعلى الرغم من ذلك فهناك البعض يغفل عن أهمية هذه العادة الصحية، وفيما يلي سنوضح لكم اهمية البدء بتناول حبات من التمر على الفطور في المائدة الرمضانية.
نصح أحمد هشام أخصائي الزراعة والتركيبات التعويضية للوجه والفكين، بضرورة تناول التمر يوميًا على المائدة الرمضانية، عند البدء بالإفطار، وذلك لما للتمر من فوائد صحية لا تحصي على جسم الإنسان.
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وتابع هشام في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري، ان التمر يحتوي على نسبة عالية من الفلورايد الذي يلعب دورا مهما في تقوية الأسنان.
واكد هشام، إن للفلورايد الموجودة في حبة التمر فوائد كثيرة حيث إنها تمنع تسوس الأسنان بطرق مختلفة، وهي :
نصح أحمد هشام أخصائي الزراعة والتركيبات التعويضية للوجه والفكين، بضرورة تناول التمر يوميًا على المائدة الرمضانية، عند البدء بالإفطار، وذلك لما للتمر من فوائد صحية لا تحصي على جسم الإنسان.
إقرأ ايضا | هيلثي: لا تهملها.. فوائد تناول وجبة السحور والأغذية المناسبة.. فيديو
وتابع هشام في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري، ان التمر يحتوي على نسبة عالية من الفلورايد الذي يلعب دورا مهما في تقوية الأسنان.
واكد هشام، إن للفلورايد الموجودة في حبة التمر فوائد كثيرة حيث إنها تمنع تسوس الأسنان بطرق مختلفة، وهي :
1- تجعل الفلوريد الموجودة في التمر الأسنان أكثر مقاومة للتسوس، وذلك لأنه يتحد مع الكالسيوم داخل تركيبة الأسنان وعلى سطحها ليجعلها أقوى وأكثر مقاومة للتسوس.
2- الفلورايد الموجودة في التمر تساعد على إعادة بناء الأسنان، وذلك لتجذب بدوره معادن أخرى (مثل الكالسيوم).
3- الفلورايد التي يحتويها التمر تساعد على منع بكتيريا الفم من تكوين الأحماض المسببة لتسوس الأسنان.