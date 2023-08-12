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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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التقويم الوقائي والعلاجي.. طبيب يحدد متي تتم المرحلة العلاجية للأسنان| فيديو

تقويم الأسنان
تقويم الأسنان

قال الدكتور أحمد فتحي عثمان طبيب وجراح الفم والأسنان وعضو الجمعية الأمريكية لزراعة الأسنان،  إن تقويم الاسنان له فروع كبيرة جدا في مجال طب الأسنان، مشيرا إلى أن التقويم مقسم لفروع كثيرة منه التقويم العلاجي والتقويم الوقائي.

متي يتم وضع التقويم الوقائي؟

وذكر عثمان خلال لقائه ببرنامج “طبيب البلد” المذاع على فضائية “صدى البلد”، أن التقويم الوقائي يكون في فترة العمر الصغيرة تبدأ الأم بمتابعه مراحل تسنين أبنائها مع دكتورأسنان، حيث أنه إذا تم أكتشاف أي مشكلة في أسنان الطفل يبدأ دكتور الأسنان بمعالجة هذه المشكلة سواء خلع السنة أو مشكلة في الضروس أو مشكلة في الفك سواء كان الفك صغير أو وجود  بروز في الفك، فكل ذلك يمكن معالجته عن طريق معالجة التقويم الوقائي، حتي لا يصل فم الطفل لمشكلة كبيرة و يدخل الطفل في خطط علاحية كبيرة وضخمة.

التقويم العلاجي

وتابع الدكتور أحمد فتحي عثمان، أن التقويم العلاجي له نوعان وهم التقويم الثابت والتقويم المتحرك، فالتقويم الثابت يتم وصعه بالفك على الاسنان ويغطي بسلك ليحرك الأسنان في مسارها الصحيح والمعدول ويضبطها، ويتم عمل التقويم لتعود الأسنان إلى مجراها الصحيح والمعدل ووضعها الطبيعي، ولا يتم التغيير من شكل الأسنان او حجمها.

أحمد فتحي عثمان جراح الفم عضو الجمعية الأمريكية زراعة الأسنان التقويم العلاجي التقويم الوقائي

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