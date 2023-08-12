الغسيل بالمعجون والفرشاة أبرزها.. طرق حماية الأسنان من التسوس

نشرت وزارة الصحة والسكان ، مجموعة من الإرشادات الطبية والصحية الهامة ، حول الحفاظ على الأسنان وحمايتها من التسوس.

وشددت وزارة الصحة والسكان، أن استخدام الفرشاة وخيط الأسنان ضروري للحفاظ على أسنانك من التسوس والتي تتمثل في التالي :-

غسيل الأسنان بالفرشاة والمعجون بعد الأكل مباشرة

استخدام خيط الاسنان لإزالة الطعام بين الاسنان يومياً

وناشدت وزارة الصحة والسكان ، المواطنين بالنزول للكشف والاطمئنان على الصحة العامة ضمن حملة 100 يوم صحة

الصحة والسكان: 100 يوم صحة متواجدة في كل محافظات الجمهورية

وقالت وزارة الصحة والسكان، الحملة متواجدة في كل محافظات الجمهورية، للاستفسار يرجى الاتصال على الرقم ١٥٣٣٥

هناك عدد من مشاكل الفم والأسنان التي قد يواجهها كبار السن ، والتي تتمثل في التالي : -

حساسية الأسنان «يكون عادة بسبب انحسار اللثة »

تسوس الأسنان «تكثر حالات التسوس مع انكسار جذر السن

أمراض اللثة

جفاف الفم

يعاني الكثير من الأطفال من آلام تسوس الأسنان بسبب كثرة تناول الحلويات والسكريات ، وهو أمر شائع جداً لدى الأطفال ، وتسبب له أعراض تؤثر عليه سلباً ، أسباب التسوس غالبا ما تكون بسبب وجود البكتريا التي تفرز أحماض من السكريات وبالتالي تتكون طبقة على الاسنان، وتختلف أعراض التسوس من طفل إلى آخر على حسب حالة تسوس أسنانه، نتعرف علي افضل ٥ وصفات منزلية تعالج ابتسوس وتغنيك عن طبيب الاسنان وفقا لموقع Health digest

وصفات طبيعية تغنيك عن طييب الأسنان.

1- المضمضة بزيت السمسم:

تعتبر طريقة المضمضة بالزيت من أكثر الطرق التي يتم استخدامها في الطب البديل، واستخدام هذه الطريقة يتم عن طريق ملء الفم بملعقة كبيرة من زيت السمسم أو استخدام زيت جوز الهند.

ثم القيام بالمضمضة لمدة معينة بالفم عليك اخراجها من الفم، قد يساعد المضمضة بالزيت على التخلص من التسوس، وقد يقلل من كمية اللويحات السنية ويقلل البكتيريا، وذلك بنفس الفعالية التي توجد بغسول الفم، وبالتالي قد يساعد على إعادة تمعدن المينا الخاص بالأسنان ويمنع حدوث التجاويف.



2- وصفه أعشاب القرنفل :

القرنفل عشبه لها قدرة على تسكين الألم داخل الفم، سواء كان هناك إلتهاب داخل اللثة من تسوس الأسنان، أو إلتهاب بسبب تراكم البكتيريا.

والقرنفل له عدد من المميزات الخاصة لأنه مضاد طبيعي لأي جرثومة تتواجد في الفم ،كما أنه عامل أساسي يمنع إصابة الأسنان بالحُفر والثقوب.

الطريقة

وضع ثلاث قطرات من مستخلص القرنفل ”

ومزجها مع معلقة واحدة من مستخلص السمسم ” الزيت.