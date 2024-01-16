7 أشياء تشجعك على الإقلاع عن التدخين

يعد التدخين من أكثر العادات المدمرة للصحة والمسببة لأخطر الأمراض مثل السرطانات والعقم وأمراض الرئة والمخ.

ولكن يجد بعض الأشخاص صعوبة في الإقلاع عن التدخين بسبب الحالة المزاجية التي يحصلون عليها عند تناول السجائر أو الشيشة.

ووفقا لما جاء في موقع تايمز اوف انديا نعرض لكم أهم الفوائد التي تعود على الإنسان عند الإقلاع عن التدخين للمساعدة في تشجيع الجميع للتخلي عن هذه العادة الضارة.

الإقلاع عن التدخين له العديد من الفوائد الصحية، بما في ذلك:

انخفاض خطر الإصابة بالسرطان، بما في ذلك سرطان الرئة والحنجرة والفم.

انخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

انخفاض خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2.

تحسين صحة الأسنان واللثة.

تحسين القدرة على التنفس.

الاقلاع عن التدخين يساعد في تحسين الذاكرة والتركيز.

توفير المال ونفقات التدخين لأشياء أخرى

إذا كنت تفكر في الإقلاع عن التدخين، فتحدث إلى طبيبك أو اتصل بمجموعة دعم وسيساعدك هؤلاء الأشخاص على تطوير خطة الإقلاع وتقديم الدعم.