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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نصائح من القومي للتغذية حول كيفية طهي الخضراوات بطريقة صحية

الخضراوات
الخضراوات

 كشف المعهد القومي للتغذية التابع لهيئة المستشفيات التعليمية ، بوزاة الصحة والسكان ، كيفية طهي الخضراوات بطريقة صحية والتي تتمثل في التالي : -  

• اختيار الخضروات الطازجة لينة الألياف كاملة النضج متماسكة القوام وذلك لتوافر النكهة الخاصة بها. 

• تغسل الخضروات أوال قبل التقطيع 

• في حالة سلق الخضروات ينصح بأن تكوون في كمية قليلة من السائل )املاء ( وألا تزيد مدة السلق عن عشر دقائق وذلك للاحتفاظ بأكبر قدر من الفيتامينات والمعادن 

• ويفضل الطهي بالبخار وهي الطريقة  الأفضل , إذا أن الخضراوات تنضج في هذه الحالة دون ماء خارجي وإنما عن طريق املاء الذي تفرزه وبذلك تحفظ بقيمتها الغذائية ومحتواها من الفيتامينات والمعادن.

 •يفضل أيضا شي الخضراوات كالفلفل والكوسا والباذنجان اذ تضمن هذه الطريقة نضج الخضراوات في غضون دقائق قليلة  كما أنها تبقى محتفظة بالفيتامينات المفيدة للجسم علاوة عن الطعم اللذيذ 

• عند طهي الخضروات المجمدة توضع في  الأناء مباشرة الشروط الصحية لتناول للخضروات:

 • يفضل تناول الخضراوات في موسمها وان تكون طازجة 

• يفضل تناول الخضار الطازج والمتعدد الألوان بشكل يومي 

• قلل من تناول الخضراوات المحفوظة • 

تحضير السلطة قبل موعد الطعام مباشرة ويستبدل الملح علي السلطة بالليمون • 

الطريقة التقليدية الصحية لطهي الخضار

 اعتدنا علي تناول الخضار المسبك بالطماطم  وهي طريقة صحيحة وصحية وترفع من القيمة الغذائية للوجبة علي ان يتوافر بها بعض الشروط

 1 -الاستخدام المعتدل للدهون  ( 15 جم من الدهون لكل نصف كيلو من الخضار) 

 2 -استخدام الطماطم الطازجة وليس الصلصة المعلبة

 3 -الطهي علي نار هادئة  لمدة طويلة حتي يتم التسبيك

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