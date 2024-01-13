احترس منها.. مخاطر صحية تسببها العدسات اللاصقة وأطقم الأسنان

العدسات اللاصقة وأطقم الأسنان قد يكون لها مخاطر صحية إذا لم يتم التعامل معها بشكل صحيح ونظيف. إليك بعض المخاطر الشائعة التي قد ترتبط بهما، وفقا لما نشره موقع هيلثي :

العدسات اللاصقة



التهاب العين: إذا لم يتم تنظيف العدسات اللاصقة بشكل جيد وتعقيمها، فقد يزيد من خطر التهاب العين. يمكن أن يسبب الالتهاب حكة، احمرار، وإفرازات في العين، وفي حالات أكثر خطورة قد يؤدي إلى التهابات قوية تهدد الرؤية.

الالتصاقات والخدوش: قد يحدث تراكم للرواسب على سطح العدسات اللاصقة مما يؤدي إلى الالتصاقات والخدوش. قد تؤثر هذه الخدوش على راحة العين وجودة الرؤية.

الإصابة بالعدوى: إذا لم يتم التعامل مع العدسات اللاصقة بنظافة ونظامية، فقد يزيد من خطر الإصابة بالعدوى. يمكن أن تتسبب العدوى في حكة واحمرار وتورم العين، وقد تتطلب علاجًا بالأدوية المضادة للبكتيريا.

أطقم الأسنان:

التهاب اللثة والتسوس: إذا لم يتم تنظيف وتعقيم أطقم الأسنان بشكل صحيح، فقد يزيد من خطر التهاب اللثة وتكون التسوس في الأسنان. يمكن أن يؤدي التهاب اللثة غير المعالج إلى فقدان الأسنان وتلف الأنسجة المحيطة.

العدوى: قد يحدث تراكم للبكتيريا والفطريات على أطقم الأسنان، مما يزيد من خطر العدوى في الفم واللسان واللثة.

مشاكل الهضم: في حالة استخدام أطقم الأسنان الملائمة بشكل غير صحيح، قد يؤثر ذلك على القدرة على المضغ والهضم الجيد للطعام.

لتقليل مخاطر العدسات اللاصقة وأطقم الأسنان، من المهم اتباع الإرشادات اللازمة للنظافة والعناية الشخصية. يجب غسل اليدين جيدًا قبل لمس العدسات اللاصقة أو أطقم الأسنان، وتنظيفها بشكل منتظم وتخزينها في محلول معقم. كما ينبغي زيارة طبيب الأسنان بانتظام لفحص وتنظيف أطقم الأسنان والكشف عن أي مشاكل صحية متعلق بالأسنان.

من الضروري أيضًا استشارة طبيب العيون وطبيب الأسنان بشكل منتظم لفحص ومراقبة صحة العينين والأسنان، والحصول على التوجيه اللازم بشأن العناية الصحيحة والاستخدام الآمن للعدسات اللاصقة وأطقم الأسنان.

يرجى ملاحظة أن هذه المعلومات هي للغرض التوجيهي فقط ولا تغني عن استشارة الأطباء المختصين.