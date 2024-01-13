رومانسية جسار وتراكات كلوي ودبكة كارلوس.. سيطرة لبنانية على سهرات العرب بالقاهرة

شارك نجوم لبنان وائل جسار وكارلوس و كلوى كتيلي المصنفة أفضل dj نسائي عربيا وعالميا فى إحياء أضخم الحفلات الغنائية التى اقيمت داخل فنادق القاهرة .

وتقام هذه الحفلات ضمن سهرات موسم منتصف العام الدراسي وحملت جميعها لافتة كامل العدد وغلب على جمهورها أبناء وأسر الجاليات العربية.

وانفرد وائل جسار في بإحياء حفلين الأول داخل "سكاي" بفندق فيرمنت نايل سيتى والآخر ب "سباين" بالزمالك وتألق خلالهما بعدد كبير من أغانيه الطربية والرومانسية المميزة.

بينما أشعلت كلوي كتيلي وصلات الرقص المتتالية داخل "كازان" بالزمالك على أشهر "التراكات" و "الريمكسات" الشرقية والغربية والتى تفاعل معها الشباب من الجنسين.



كما شهد حفل "كارلوس" فى "سباين" بالزمالك تواجد عدد كبير من محبيه وبخاصة من سوريا ولبنان ممن استمتعوا باغنيه وتقديمه لاشهر أغنيات نجوم العالم العربي والتي تخللها استعراضات بالدبكة اللبنانية .

وحصد كارلوس المزيد من آجواء الإثارة والتفاعل من مختلف الجنسيات العربية مع تقديمه لمقطع أغنية "لبنان راح يرجع لجوزيف عطية حيث قال :" لبنان راح يرجع ..والشمس راح تطلع .. من مصر على بيروت".



وتواجد بصحبة النجوم جسار وكوليه وكارلوس المنتج تامر عبد المنعم الذي يشارك في تنظيم ال 4 حفلات بالإضافة الى توليه إدارة اعمالهم بمصر.

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