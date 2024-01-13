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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

سوسن بدر: لدي 3 أحفاد أكبرهم بالجامعة.. وأبكي عند مشاهدة دوري بفيلم الفرح

سوسن بدر
سوسن بدر

حلت الفنانة القديرة سوسن بدر ضيفة علي برنامج ضيفي من تقديم الاعلامي معتز الدمرداش ، والمذاع علي قناة الشرق الفضائية . 

وكشفت سوسن بدر عن تفاصيل حياتها الشخصية ، حيث قالت : لدي ابنة واحدة وثلاثة احفاد اكبرهم في الفرقة الثالثه بالجامعة واصغرهم في الصف الخامس الابتدائي ، ولكنهم يطلقون علي لقب" جدتي " . 

 

وعن اكثر المشاهد المؤثرة في مشوارها الفني ، تابعت سوسن بدر : حتي الان ابكي عندما اشاهد مشهدي ضمن احداث فيلم الفرح ، والتي شاركتني فيه الفنانة الراحلة كريمة مختار . 

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وكانت قد قالت الفنانة سوسن بدر إنها تنتظر عرض أحدث أعمالها وهو مسلسل “حدوثة منسية” الذى يعرض خلال الشهر الجاري.

وأضافت سوسن بدر لكاميرا “صدي البلد”، أن المسلسل يناقش تضحية الأم ومتى تكون صح أو خطأ لدرجة تتسبب في أنها تؤذى أولادها.

 

وعن مشاركتها فى الماراثون الرمضاني لعام 2024 ، قالت سوسن بدر إنها ستشارك بمسلسل “قلع الحجر” وهو مسلسل صعيدي .

 

الفنانة سوسن بدر الفنانة الراحلة كريمة مختار الراحلة كريمة مختار فيلم الفرح قلع الحجر معتز الدمرداش

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