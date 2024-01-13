عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

محمود سعد: أتناول المهدئات بسبب خوفي من الكاميرا.. وأخر كلمة لأمي ربنا يسترك

محمود سعد
محمود سعد

نشرت الفنانة التشكيلية شاليمار عبر صفحتها الرسمية علي موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب ، لقاء جمعها بالاعلامي الكبير محمود سعد . 

 

وكشف محمود سعد خلال اللقاء العديد من الاسرار حول حياته ، ومنها آخر واقعة جمعتها بوالدته ، حيث طلبت منه مبلغ 150 جنيها حتى تعطيهم للممرضه التي ترعاها . 

 

وأضاف محمود سعد خلال اللقاء: ترددت في منحها المبلغ خاصة وانني كنت قد منحتها انا وشقيقي قبلها مباشرا أموالا، ولكني بعد أن غادرت شقة والدتي عدت مرة اخري واعطيتها المبلغ وقالت لي اخر جملة “ربنا يسترك” ثم نقلت الي المستشفي وتوفت . 

في عيد ميلاد نجوي فؤاد.. سر منعها من الحج وحرصها على زيارة السيدة نفيسة

في ذكرى ميلاد محسن سرحان.. تزوج 4 مرات بينهن فنانة وفتاة بالإعدادية

وكشف محمود سعد انه مازال يشعر بالتوتر قبل تسجيل اي حلقة بسبب وجود الكاميرا ، لذا يلجاء في بعض الاحيان الي تناول مهدئات . 

 

تحل الفنانة سوسن بدر ضيفة على برنامج sold out مع الإعلامى محمود سعد فى لقاء جماهيرى على مسرح الفلكى بوسط البلد يوم 12 يناير الجارى.

ويتميز كل عرض من Sold Out بتجربة فريدة حيث لا يتم تكرار العرض مرة أخرى ويعرض مرة واحدة فقط على أحد المسارح ليتم تغييره في العرض الذي يليه.

محمود سعد سوسن بدر الفنانة سوسن بدر sold out مسرح الفلكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عشيقة رئيس مياه شرب أسوان تعترف : أقمنا علاقة بغرفته بالفندق |خاص

مكالمات هاتفية فضحته| تفاصيل رشوة طالت مسئولًا كبيرًا بالكسب غير المشروع.. ماذا حدث؟

حل أزمة المعاش المبكر .. بشرى لمتضرري قانون التأمينات

مضطرون لهذا الإجراء | الكاف يوجه صدمة لـ الزمالك

نبأ غير سار| الاتحاد الإفريقي يعلن أزمة جديدة تواجه الأهلي الفترة المقبلة

صندوق النقد يحسم الجدل| وثيقة تكشف سعر الدولار المتوقع في مصر خلال 2024.. ماذا عن التعويم؟

حريق هائل يلتهم مطعم شهير في التجمع الخامس| فيديو

دعاء أول ليلة من رجب.. ردده يقضى حوائجك ويرزقك من حيث لا تحتسب

ترشيحاتنا

احذر.. أعراض إذا ظهرت عليك فأنت تعاني من سرطان البروستاتا

تحرك جديد فى أسعار الدواجن والبيض بالبورصة والأسواق اليوم السبت| تفاصيل

انطلاق تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2024.. تعرف على طريقة التقديم

الجيش الأمريكي: استهدفنا موقع رادار للحوثيين في اليمن بصواريخ توماهوك

الاتفاق السعودي: الزمالك لديه قاعدة جماهيرية كبيرة في الإمارات

فضل شهر رجب في شريعة الإسلام.. اعرف مكانته عند العرب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للمرة الثانية.. أهالي الشرقية يرحبون بالمطربة شمس الكويتية بحفاوة

توقف عن تناول القهوة فورًا.. في هذه الحالة

مرصع بالكريستالات.. سعر صادم لفستان زينة في السعودية

توب شفاف وبنطال جلد.. ميرنا نور الدين تفاجئ متابعيها بأحدث ظهور

فيديو

سوسن بدر: لدي 3 أحفاد أكبرهم بالجامعة.. وأبكي عند مشاهدة دوري بفيلم الفرح

بلبسه يومين وأقلعه.. زوجة عصام صاصا تكشف سبب خلعها للحجاب/ فيديوجراف

أمرأة أربكت إسرائيل.. عديلة هاشم محامية تحرج العالم في محكمة العدل

مدرب الزمالك الجديد.. كيروش أم فينجادا؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الحوادث الجوية.. قواعد من التحليل وعلم من الإجراءات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: من القلب أدعو

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: سحر اللغة العربية في التربية

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: عقدة آبى أحمد..النيل والبحر

جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: المادة ٩٩ بالفيتو أسقطت هيئة الأمم المتحدة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: العالم.. بتوقيت غزة!

د. هشام فريد

هشام فريد يكتب: هل يتم إجبار إسرائيل على وقف المذاب.ح فى غزة بالقوة !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى يطيح بنتنياهو وبايدن

اﻟﻤﺰﻳﺪ