محمود سعد: أتناول المهدئات بسبب خوفي من الكاميرا.. وأخر كلمة لأمي ربنا يسترك

نشرت الفنانة التشكيلية شاليمار عبر صفحتها الرسمية علي موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب ، لقاء جمعها بالاعلامي الكبير محمود سعد .

وكشف محمود سعد خلال اللقاء العديد من الاسرار حول حياته ، ومنها آخر واقعة جمعتها بوالدته ، حيث طلبت منه مبلغ 150 جنيها حتى تعطيهم للممرضه التي ترعاها .

وأضاف محمود سعد خلال اللقاء: ترددت في منحها المبلغ خاصة وانني كنت قد منحتها انا وشقيقي قبلها مباشرا أموالا، ولكني بعد أن غادرت شقة والدتي عدت مرة اخري واعطيتها المبلغ وقالت لي اخر جملة “ربنا يسترك” ثم نقلت الي المستشفي وتوفت .

وكشف محمود سعد انه مازال يشعر بالتوتر قبل تسجيل اي حلقة بسبب وجود الكاميرا ، لذا يلجاء في بعض الاحيان الي تناول مهدئات .

تحل الفنانة سوسن بدر ضيفة على برنامج sold out مع الإعلامى محمود سعد فى لقاء جماهيرى على مسرح الفلكى بوسط البلد يوم 12 يناير الجارى.

ويتميز كل عرض من Sold Out بتجربة فريدة حيث لا يتم تكرار العرض مرة أخرى ويعرض مرة واحدة فقط على أحد المسارح ليتم تغييره في العرض الذي يليه.