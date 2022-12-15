هل يغني عن الفرشاة والمعجون.. تعرف فوائد كشط اللسان

فوائد كشط اللسان عديدة للتخلص من البكتيريا وجزيئات الطعام ويمكنك الحصول على نفس التأثير إذا قمت ببساطة بتنظيف لسانك عدة مرات أثناء تنظيف أسنانك . لكن بعض الخبراء يقولون إن أداة الكشط المخصصة أفضل في إزالة البلاك والبكتيريا من سطح اللسان.

فوائد كشط اللسان

وفقا لموقع webmd يمكن أن يساعد كشط لسانك في الحفاظ على التوازن الصحيح للبكتيريا "الجيدة" في فمك . يمكن لهذه البكتيريا الجيدة أن تنتج المزيد من أكسيد النيتريك ، الذي يغذي الخلايا الجذعية التي تساعد على إصلاح واستبدال الخلايا التالفة القديمة.

لهذا السبب ، على الرغم من أن الدراسات لا تزال محدودة للغاية ، يعتقد بعض العلماء أن تجريف اللسان بانتظام يمكن أن يحسن رائحة الفم الكريهة ، ويعزز التذوق ، ويقلل من تسوس الأسنان .

قد يكون مفيدًا بشكل خاص لـ "اللسان المغطى" ، مما يعني تراكم البكتيريا والخلايا الميتة التي يمكن أن تنجم عن أشياء مثل:

استخدام الأدوية

التدخين

فم جاف

تفريش غير متسق

عدوى الخميرة

كيفية كشط اللسان



من السهل إضافة كشط اللسان إلى روتين تنظيف أسنانك بالفرشاة. أولاً ، اغسل أسنانك بالفرشاة والخيط كالمعتاد. ثم:

أخرج لسانك

ابدأ الكاشطة في مؤخرة اللسان

قم بتشغيل الكاشطة على طول الطريق إلى الأمام 2 أو 3 مرات

استخدم ضغطًا خفيفًا (إذا كان يؤلمك أو يجرح لسانك ، فهذا كثير جدًا).

اشطف الكاشطة تحت الماء الدافئ بين الخدوش

اغسل فمك بالماء بعد ذلك

اشطف المكشطة بمجرد الانتهاء

كيفية اختيار مكشطة اللسان

هناك عدد من الخيارات التي يمكنك العثور عليها عبر الإنترنت. وتشمل هذه:

عادةً ما يكون لمكشط اللسان بالفرشاة مقبض طويل مثل فرشاة الأسنان وطرف به حواف أو شعيرات قصيرة لكشطها على طول اللسان ولكن مع الاستخدام المنتظم ، من الأفضل استبدالها كل 3 إلى 4 أشهر.

عادة ما تكون كاشطات اللسان المعدنية عبارة عن سلك معدني رفيع على شكل حرف U. تدوم عادةً لفترة أطول من تلك البلاستيكية.

على الرغم من عدم وجود ضرر في إضافة كشط اللسان إلى روتينك ، إلا أنه ليس ضروريًا لصحة الأسنان الجيدة عليك تنظيف الأسنان مرتين في اليوم على الأقل بمعجون أسنان يحتوي على الفلورايد .واستخدم الخيط أو نظف بين أسنانك مرة واحدة يوميًا على الأقل والتقليل من تناول المشروبات المحلاة والوجبات الخفيفة كجزء من نظام غذائي صحي.

