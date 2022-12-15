عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

هل يغني عن الفرشاة والمعجون.. تعرف فوائد كشط اللسان

كشط اللسان
كشط اللسان

فوائد كشط اللسان عديدة للتخلص من البكتيريا وجزيئات الطعام ويمكنك الحصول على نفس التأثير إذا قمت ببساطة بتنظيف لسانك عدة مرات أثناء تنظيف أسنانك . لكن بعض الخبراء يقولون إن أداة الكشط المخصصة أفضل في إزالة البلاك والبكتيريا من سطح اللسان.

فوائد كشط اللسان

وفقا لموقع webmd يمكن أن يساعد كشط لسانك في الحفاظ على التوازن الصحيح للبكتيريا "الجيدة" في فمك . يمكن لهذه البكتيريا الجيدة أن تنتج المزيد من أكسيد النيتريك ، الذي يغذي الخلايا الجذعية التي تساعد على إصلاح واستبدال الخلايا التالفة القديمة.

لهذا السبب ، على الرغم من أن الدراسات لا تزال محدودة للغاية ، يعتقد بعض العلماء أن تجريف اللسان بانتظام يمكن أن يحسن رائحة الفم الكريهة ، ويعزز التذوق ، ويقلل من تسوس الأسنان .

قد يكون مفيدًا بشكل خاص لـ "اللسان المغطى" ، مما يعني تراكم البكتيريا والخلايا الميتة التي يمكن أن تنجم عن أشياء مثل:

استخدام الأدوية
التدخين
فم جاف
تفريش غير متسق
عدوى الخميرة

 

 

كيفية كشط اللسان


من السهل إضافة كشط اللسان إلى روتين تنظيف أسنانك بالفرشاة. أولاً ، اغسل أسنانك بالفرشاة والخيط كالمعتاد. ثم:

أخرج لسانك
ابدأ الكاشطة في مؤخرة اللسان
قم بتشغيل الكاشطة على طول الطريق إلى الأمام 2 أو 3 مرات
استخدم ضغطًا خفيفًا (إذا كان يؤلمك أو يجرح لسانك ، فهذا كثير جدًا).
اشطف الكاشطة تحت الماء الدافئ بين الخدوش
اغسل فمك بالماء بعد ذلك
اشطف المكشطة بمجرد الانتهاء
كيفية اختيار مكشطة اللسان
هناك عدد من الخيارات التي يمكنك العثور عليها عبر الإنترنت. وتشمل هذه:

عادةً ما يكون لمكشط اللسان بالفرشاة مقبض طويل مثل فرشاة الأسنان وطرف به حواف أو شعيرات قصيرة لكشطها على طول اللسان ولكن  مع الاستخدام المنتظم ، من الأفضل استبدالها كل 3 إلى 4 أشهر.
عادة ما تكون كاشطات اللسان المعدنية عبارة عن سلك معدني رفيع على شكل حرف U. تدوم عادةً لفترة أطول من تلك البلاستيكية.
على الرغم من عدم وجود ضرر في إضافة كشط اللسان إلى روتينك ، إلا أنه ليس ضروريًا لصحة الأسنان الجيدة عليك تنظيف  الأسنان مرتين في اليوم على الأقل بمعجون أسنان يحتوي على الفلورايد .واستخدم الخيط أو نظف بين أسنانك مرة واحدة يوميًا على الأقل والتقليل من تناول المشروبات المحلاة والوجبات الخفيفة كجزء من نظام غذائي صحي.
 

 

كشط اللسان فوائد كشط اللسان كيفية كشط تنظيف لسان كيفية كشط اللسان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض 360 جنيهًا.. هبوط تاريخي في أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

سعرها مليون و200 ألف.. ماذا قال صعيدي احترقت سيارته الجديدة في ثوان؟

عودة كهربا.. مفاجأة من العيار الثقيل في اجتماع مجلس إدارة الأهلي..تعرف عليها

مات أثناء الحرام.. علاقة آثمة وراء لغز جثة البطانية في الجيزة| تفاصيل

خسارة عنيفة لـ الدولار عالميًا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن في البنوك

إيقاف جديد.. خالد الغندور يكشف آخر تطورات أزمة كهربا

تحذير وتوجيه ورسائل مهمة.. حقيقة تعارض اللقاحات مع تطعيم شلل الأطفال

خروج قطار المنصورة عن القضبان بحوش محطة سكة حديد طنطا العمومي

ترشيحاتنا

بوتين: الغرب يشن حربا اقتصادية غير مسبوقة على روسيا

مدبولي يشهد توقيع بروتوكول بين الرقابة الادارية والتعليم العالي للاستفادة من المراكز البحثية

يوم الخميس ربنا سيغفر لك ذنوبك بشرط .. وكيل بالأوقاف يوضح

بدلا من المكس.. نقل مباراة الأهلي أمام فاركو إلى ملعب برج العرب

الرئيس الأوكراني: الأشهر القادمة ستكون حاسمة في المواجهة مع روسيا

الفيفا يغسل أحزان منتخب المغرب بعد الهزيمة أمام فرنسا.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل يغني عن الفرشاة والمعجون.. تعرف فوائد كشط اللسان

القوات المسلحة تنظم فعاليات الحوار الأمنى لملحقى الدفاع الأجانب المعتمدين بالقاهرة

تعرف على أضرار الخبز الأبيض ودوره في الإصابة بالسكري

فقد الوعي بعد سقوطه.. تفاصيل وفاة حارس أمن في كأس العالم

فيديو

الزوج الـ 12.. كواليس انفصال غادة عبدالرازق وهيثم زانيتا |فيديوجراف

سر عدم دعم محمد صلاح للمنتخب المغربي| ايه الحكاية؟

طفلة فضحته.. تفاصيل القبض على مُقدم محتوى إباحي في مصر |تغطية خاصة

بدء العد التنازلي لفصل الشتاء.. تحذير شديد من حالة الطقس |تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

دموع كريستيانو ورقصة المغربي

د.هادي التونسي

وداعا سواكوبمند

د. فتحي حسين

وحدة العرب ورسائل منتخب المغرب في كأس العالم

نهال علام

العشق المختوم

النائبة عفاف زهران

الغاز المصري.. عام من الإنجازات

المستشار أسـامة الصعيدي

التاريخ يشهد لشحاتة والركراكي

عاطف المختار

ذوو الهمم والدمج

هند عصام

المومياء الناطقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ