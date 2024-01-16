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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بمعجون الأسنان فقط.. إزاي تصلح شاشة تليفونك المكسورة؟

بمعجون الأسنان فقط..
بمعجون الأسنان فقط.. إزاي تصلح شاشة تليفونك المكسورة؟

انتشرت في الآونة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي العديد من النصائح والحيل التي تدعي إمكانية إصلاح شاشة الهاتف المكسورة باستخدام معجون الأسنان، فهل هذه النصائح صحيحة بالفعل؟ وهل يمكن استخدام معجون الأسنان لإصلاح شاشة الهاتف المكسورة؟

ما هو معجون الأسنان؟

معجون الأسنان هو منتج يحتوي على مواد كاشطة تعمل على إزالة البقع والتآكل من الأسنان، كما أنه يحتوي على مواد صمغية تعمل على تنظيف الأسنان وتبييضها.

 

هل يمكن استخدام معجون الأسنان لإصلاح شاشة الهاتف المكسورة؟

في الواقع، لا يمكن استخدام معجون الأسنان لإصلاح شاشة الهاتف المكسورة بشكل كامل، حيث إن معجون الأسنان لا يحتوي على المواد الكيميائية أو المكونات اللازمة لإصلاح الشاشة المكسورة. 

ومع ذلك، يمكن استخدام معجون الأسنان لتقليل ظهور الخدوش والشقوق الصغيرة في الشاشة.

كيفية استخدام معجون الأسنان لإصلاح شاشة الهاتف المكسورة

لتقليل ظهور الخدوش والشقوق الصغيرة في شاشة الهاتف المكسورة، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

  1. نظف الشاشة جيدًا باستخدام قطعة قماش نظيفة وجافة.
  2. ضع كمية صغيرة من معجون الأسنان على فرشاة أسنان ناعمة.
  3. قم بفرك الشاشة برفق باستخدام الفرشاة.
  4. اشطف الشاشة جيدًا بالماء.
  5. جفف الشاشة باستخدام قطعة قماش نظيفة.

من المهم ملاحظة أن هذه الطريقة لن تصلح الشاشة المكسورة بشكل كامل، ولكنها قد تساعد في تقليل ظهور الخدوش والشقوق الصغيرة.

نصائح للحفاظ على شاشة الهاتف من التلف

فيما يلي بعض النصائح التي يمكنك اتباعها للحفاظ على شاشة الهاتف من التلف:

  • استخدم جرابًا أو غطاءً لحماية الشاشة من الصدمات والخدوش.
  • لا تضع هاتفك في جيبك مع مفاتيح أو أشياء أخرى قد تخدش الشاشة.
  • لا تضع هاتفك في الماء أو الرطوبة.
  • استخدم شاحنًا أصليًا أو متوافقًا مع هاتفك.
  • احرص على تحديث نظام التشغيل الخاص بهاتفك بشكل دوري.

من خلال اتباع هذه النصائح، يمكنك تقليل خطر تلف شاشة هاتفك.

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