حشو الفم بشمع العسل.. أسرار القدماء في طب الأسنان تثير الجدل

يعتقد الكثيرين أن مهنة طب الأسنان والتقنيات المستخدمة بها حديثة العهد وتم استخدامها من قبل الإنسان المعاصر، إلا أن الغريب في الأمر أن ممارسة طب الأسنان تعود إلى 7000 سنة قبل الميلاد، وفقا لما كشفه طبيب الأسنان دانا البرزنجي.

وكان أول دليل تاريخي لامتهان الإنسان طب الأسنان يعود لأكثر من 7000 عام قبل الميلاد، كما أنّ هناك بعض الوصفات الطبية للأسنان مسجلة منذ أكثر 5000 عام قبل الميلاد.. فما القصة؟

حشو الأسنان بشمع العسل

أوضح البرزنجي في لايف عبر تيك توك، أن الأدلة الأثرية، أثبتت الأشخاص الذين عاشوا قبل حوالي 6500 عام كان لديهم حشوات أسنان، حيث أظهرت دراسة أجراها عالم إيطالي على فك بشري لرجل بالغ عاش قبل 6500 عام، أنه كان يحتوي على حشوة مصنوعة من شمع العسل.

ونوه بأن شمع العسل كان يشكل حشوة مفيدة للأسنان في ذلك الوقت، بفضل خصائصه المضادة للالتهابات والبكتيريا، كما أكدت دراسة يونانية حديثة أجريت على مومياء مصرية قديمة تنتمي إلى العصر البطلمي، أن المصريين القدماء أول من عرفوا حشو الأسنان.

عثر الباحثون على تجاويف مسامية في الأسنان معبأ بمواد واقية في المومياء التي توجد من بين مقتنيات المتحف الأثري الوطني بأثينا، بحسب ما ذكره الدكتور دانا البرزنجي.

اختراع معجون الأسنان

واصل طبيب الأسنان حديثه، مؤكدا أنه منذ حوالي 3000-5000 عام قبل الميلاد، طوّر المصريون القدماء كريمًا للأسنان يحتوي على مسحوق رماد من حوافر الثيران والمر وقشور البيض وحجر الخفاف".

أما الفرس، فاستخدموا قواقع الحلزون المحترقة والمحار، مع الأعشاب والعسل حوالي 1000 قبل الميلاد، حيث استمر البشر في تطوير معاجين الأسنان والمساحيق الخاصة حتى ظهور الإصدارات التجارية، وتعبئة أول معجون أسنان في أنابيب قابلة للطي في ثمانينيات القرن التاسع عشر.

أول فرشاة أسنان في التاريخ

قبل ظهور فرشاة الأسنان الحالية، لجأ الكثيرون إلى عصي المضغ، والأغصان الرفيعة التي كانوا يقضمونها حتى تتآكل إحدى نهاياتها، مما يخلق نوعًا من الفرشاة، أما فرشاة الأسنان كما نعرفها، فتم اختراعها في الصين بين أعوام من 618 و907 ميلادية.

وكانت أول النماذج عن فرشاة الأسنان تحتوي على مقابض من الخيزران أو العظام وشعيرات مصنوعة من شعر الخنزير، حيث يعتبر الإنجليزي ويليام أديس، أول رجل أعمال ينتج فرش أسنان بكميات كبيرة بهدف التجارة، وابتكر نموذجه الأولي عام 1780، أثناء وجوده في السجن بتهمة إثارة الشغب.