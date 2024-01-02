طالب طب أسنان المنصورة صاحب المركز الأول لمسابقة القارىء الماسي بالمشروع الوطني للقراءة

حصل أيمن عاطف يحيى محمد الطالب بكلية طب الأسنان بجامعة المنصورة على المركز الأول فى منافسة القارىء الماسى وحصل على جائزة مالية قدرها مليون جنيه مصرى بالإضافة لكأس "القارئ الماسي"، ولقب "القارئ الماسي"، وشهادة تقدير

وذلك خلال فعاليات حفل تتويج الفائزين بالمشروع الوطنى للقراءة فى عامه الثالث 2022-2023 وبدعم من وزارة التعليم العالى والبحث العلمى و"مؤسسة البحث العلمي" بدولة الإمارات العربية المتحدة.

حضر مراسم التكريم الدكتور ياسر لطفى عميد كلية طب الأسنان بجامعة المنصورة

ومن جانبه اعرب الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة ، عن سعادته بتميز طلاب الجامعة وحصولهم على مراكز متقدمة فى مختلف المسابقات، مؤكدًا فخره واعتزازه بهم وبتمثيلهم المشرف للجامعة.

مشيرًا أن المشروع يساعد على اكتشاف مواهب وكفاءات جديدة من أبنائنا الطلاب، أن هذا الفوز أظهر القدرات الثقافية لطلاب جامعة المنصورة وتفوقهم العلمى والثقافى

جدير بالذكر أن مؤسسة البحث العلمي (مصر- دبي) أطلقت الدورة الأولى من المشروع الوطني للقراءة في مارس 2020، بهدف تنمية الوعي بأهمية القراءة ورفع جودة المنتج الثقافي المصري وإثراء المكتبات والمؤسسات المجتمعية والتربوية، ويستكمل المشروع هذه الرسالة في دورته الثالثة وفق خطة عشرية تتوافق مع رؤية مصر 2030، وتحقيق الريادة الثقافية إقليمياً وعالمياً.