عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

طالب طب أسنان المنصورة صاحب المركز الأول لمسابقة القارىء الماسي بالمشروع الوطني للقراءة

صورة الطالب
صورة الطالب

حصل أيمن عاطف يحيى محمد الطالب بكلية طب الأسنان بجامعة المنصورة  على المركز الأول فى منافسة القارىء الماسى وحصل على جائزة مالية قدرها مليون جنيه مصرى بالإضافة لكأس "القارئ الماسي"، ولقب "القارئ الماسي"، وشهادة تقدير
وذلك خلال  فعاليات حفل تتويج الفائزين بالمشروع الوطنى للقراءة فى عامه الثالث 2022-2023 وبدعم من وزارة التعليم العالى والبحث العلمى و"مؤسسة البحث العلمي" بدولة الإمارات العربية المتحدة.
حضر مراسم التكريم  الدكتور ياسر لطفى عميد كلية طب الأسنان بجامعة المنصورة 
ومن جانبه اعرب الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة ، عن سعادته بتميز طلاب الجامعة وحصولهم على مراكز متقدمة فى مختلف المسابقات، مؤكدًا فخره واعتزازه بهم وبتمثيلهم المشرف للجامعة.
مشيرًا أن المشروع  يساعد على اكتشاف مواهب وكفاءات جديدة من أبنائنا الطلاب، أن هذا الفوز أظهر القدرات الثقافية لطلاب جامعة المنصورة وتفوقهم العلمى والثقافى 
جدير بالذكر أن مؤسسة البحث العلمي (مصر- دبي) أطلقت الدورة الأولى من المشروع الوطني للقراءة في مارس 2020، بهدف تنمية الوعي بأهمية القراءة ورفع جودة المنتج الثقافي المصري وإثراء المكتبات والمؤسسات المجتمعية والتربوية، ويستكمل المشروع هذه الرسالة في دورته الثالثة وفق خطة عشرية تتوافق مع رؤية مصر 2030، وتحقيق الريادة الثقافية إقليمياً وعالمياً.

التعليم العالي والبحث العلمي التعليم العالي والبـــحث العربية المتحدة المشروع الوطني للقراءة بدولة الإمارات العربية المتحدة جامعة المنصورة دولة الإمارات العربية المتحدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد حسن يعلن مفاجأة في صفقة انتقال عمر كمال عبدالواحد إلى الأهلي

قرار هام من البنك المركزي قبل 5 يناير بشأن انتهاء شهادات الـ 25%|تفاصيل

المواعيد الجديدة لقطع الكهرباء بعد قرار الحكومة بتعديلها.. والتنفيذ من الغد

عيار 21 مفاجأة.. سعر الذهب اليوم في مصر خلال التعاملات المسائية

تغيير مواعيد تخفيف الأحمال.. وهذه الأسعار الجديدة للكهرباء| تفاصيل

مهاجم الأهلي الجديد..كولر يفاجئ موديست بهذا القرار وتطورات التعاقد مع وسام أبو علي

الحكومة: تخفيف الأحمال ساعتين يومياً في الفترة من 11 صباحاً حتى 5 مساءً

320 دفعة واحدة| هبوط سعر الذهب اليوم.. مفاجأة في قيمة الجنيه الان

موضوعات متعلقة

محافظ الدقهلية يترأس لجنة اختبار المتقدمين للعمل ضمن الفريق المعاون

ترشيحاتنا

لماذا رفض رئيس الوزراء الفلسطيني الممر البحري القبرصي إلى قطاع غزة؟

أفضل 5 سيارات مستعملة بأسعار تبدأ من 180 ألف جنيه

إجراءات لتغيير خطة خفض الأحمال.. ماذا فعلت الحكومة لتخفيف أثار زيادة أسعار الكهرباء؟

السبت.. نظر دعوى دستورية قانون العمل

مكفرات الذنوب العشرة .. اغسل ذنوبك في دقائق مع بداية العام الجديد

أزهري: أموال التيك توك حرام شرعًا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تسبب الموت المفاجئ.. أعراض السكتة الدماغية

بفستان جريء.. شمس الكويتية تثير الجدل بإطلالتها من العراق  

ب 7 نصائح فعالة.. أحمى طفلك من الإصابة بالتهاب الأذن الوسطى

سلعة استراتيجية| ارتفاع أسعار باقات الإنترنت وكروت الفكة تشغل بال المصريين.. تفاصيل

فيديو

غضب في العراق بسبب شيرين عبدالوهاب.. ماذا قالت «فيديوجراف»

زيادة كبيرة بالأجور.. الموعد النهائي للتطبيق

بعد وقوع زلزال اليابان العنيف| هل تؤثر الكارثة على بلاد أخرى؟

سيارات تبتلعها المياه.. ماذا فعل زلزال إيشيكاوا في اليابان |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

اﻟﻤﺰﻳﺪ