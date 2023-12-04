في عيد ميلاده.. سر ابتعاد كريم فهمي عن طب الأسنان

يحتفل اليوم الإثنين 4 ديسمبر، الفنان كريم فهمي، بعيد ميلاده الـ 41، إذ ولد في مثل هذا اليوم عام 1982، بمحافظة القاهرة.

كريم فهمي ومهنة طب الأسنان

وقبل عامين تحدث الفنان كريم فهمي في برنامج "سهرانين" مع الإعلامى والفنان أمير كرارة، على قناة ON، عن مهنته الأساسية كطبيب أسنان، موضحا أنه لا ينوي الرجوع للعمل كطبيب مرة أخري لأسباب كثيرة.

وأوضح كريم فهمي، خلال حواره مع أمير كرارة،:" في بداية عملت تحت أطباء لاكتساب خبرة في المجال الطبي ومن ثم قمت بفتح عيادة خاصة في أحد المناطق الشعبية وبعدها منطقة أرقي".

وتابع:" قررت الابتعاد عن مهنة طب الاسنان لأسباب كثيرة من ضمنها أني لم أعد أركز بشكل كافي سواء في التأليف والتمثيل، وسبب آخر هو ان الناس بتيجي العيادة تهزر وعاوزين نتصور معاك يافنان والكلام ده لذلك فضلت غلق العيادة".

أعمال كريم فهمي

في أكتوبر الماضي، عرض قصة "قرض شخصى" من مسلسل "حدث بالفعل" على إحدى المنصات الإلكترونية والذى يقوم ببطولته كريم فهمى.

وتدور أحداث حكاية قرض شخصي، من مسلسل حدث بالفعل، حور تعرض جمال الذي يجسد شخصيته الفنان كريم فهمي، وأسرته لحادث سيارة أثناء سفرهم، وبعد ذهابهم للمستشفى، يفيق جمال، كريم فهمي، ولا يجد أسرته ويجد أن إدارة المستشفى تخبره أنه جاء بمفرده، رغم محاولاته لإثبات صحة كلامه، وتدور الأحداث حول رحلة بحثه عن أسرته ومعرفة السر وراء اختفائهم.

كريم فهمي

وكان كريم فهمي تعاقد على بطولة إحدى قصص مسلسل "حدث بالفعل"، والتى تحمل اسم "قرض شخصى" ومن المقرر بدء تصوير أولى المشاهد خلال الأيام المقبلة.

الحكاية إخراج هشام الرشيدى، وجارى ترشيح عدد من الأبطال والمسلسل إنتاج مصري إماراتي شركة بي اجينسي لصاحبها حاتم سمعان واكتيف ميديا برودكشن.

يشار إلى أن مسلسل "حدث بالفعل" تأليف فادى النجار ومدير تصوير كريم رضا وديكور دينا ماهر، وإخراج هشام الرشيدى فى أول تجربة تليفزيونية له بعد فيلم "ماكو.