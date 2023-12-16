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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

طب أسنان عين شمس أول كلية تحصل على الاعتماد الدولي لبرامج البكالوريوس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

حصلت كلية طب الأسنان جامعة عين شمس على الاعتماد الدولى لبرامج مرحلة البكالوريوس (برنامج طب الأسنان الاكلينيكي - برنامج طب وجراحة الفم و الأسنان) من منظمة  "AQAS" الألمانية لضمان الجودة عن طريق اعتماد البرامج الدراسية، لتكون أول كلية طب أسنان فى مصر والشرق الأوسط تحصل علي اعتماد دولي لبرامج البكالوريوس.

و قد جاء هذا الانجاز غير المسبوق نتاج الرؤية المستنيرة والدعم المستمر للأستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس وعميد كلية طب الأسنان السابق  والمجهودات الكبيرة التى بذلتها إدارة الكلية تحت إشراف أ.د. داليا القرشى القائم بأعمال عميد الكلية ووكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، أ.د. كريم البطوطى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، و أ.د. رامى ماهر وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمجهودات المتفانية الغير العادية لمدير المشروع أ. م. د. غادة عبد الفتاح أستاذ مساعد الاستعاضة السنية المثبتة بالكلية، مدير وحدة ضمان الجودة السابق بالكلية، أ.د. سوزان سيف الله أستاذ طب الفم وعلاج اللثة والعميد الحالى لكلية طب الأسنان جامعة النهضة، و مدير وحدة ضمان الجودة أ.د. عبير الجندى أستاذ علاج الجذور بالكلية.

وكانت الكلية قد تواصلت مع منظمة AQAS الألمانية بوصفها إحدى الهيئات الدولية المميزة والتي تعتمد علي اعتماد جودة العملية التعليمية في المؤسسات عن طريق اعتماد المعايير الأوروبية ESG ومعايير التعليم العالي الأوروبية EHEA.

حيث تم التقدم بمشروع الاعتماد الدولي في ديسمبر 2020 وتمت الموافقة علي المشروع في ابريل2021 ضمن أفضل مشاريع علي مستوي كليات الجامعة لتكون كليه طب الأسنان جامعة عين شمس هي أول كلية حكومية تتقدم للاعتماد الدولي علي مستوي الجمهورية.

وتعتمد اجراءات الاعتماد والقرار على المعايير والمبادئ التوجيهية لضمان الجودة فى هيئة التعليم العالى الأوروبية "ESG". وتعتبر هذه الخطوة الرائدة بداية ايجابية للتحفيز على اعتماد البرامج التعليمية بجميع كليات الجامعات المصرية مما سيترتب عليه شراكات مثمرة مع جامعات خارجية أخرى.

وتعد منظمة AQAS مؤسسة ألمانية مستقلة معتمدة من قبل مجلس الاعتماد الألماني GAC منذ عام2001 وعضو في الرابطة الأوروبية لضمان الجوده في التعليم العالي ENQA  وهي مدرجة في  السجل الأوروبي لضمان جودة التعليم العالي EQAR. كما تعد منظمة AQAS احدى الهيئات المعتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد NAQAAE. 
ويتيح هذا الاعتماد فرص تعاون مشتركة بين الكلية ومثيلاتها المتبعة لنفس معايير الجودة.

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