الدكتور أحمد فتحي يوضح الفارق بين تقويم الأسنان العلاجي والوقائي| فيديو

قال الدكتور أحمد فتحي عثمان، جراح الفم والأسنان، إن تقويم الأسنان له أكثر من شكل، منه “التقويم العلاجي” و"الوقائي"، موضحا أن التقويم الوقائي يخص الأطفال في مرحلة التسنين؛ للوقاية من مشكلات الأسنان في سن مبكرة.

وأوضح الدكتور أحمد فتحي عثمان، خلال برنامج "طبيب البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن التقويم العلاجي ينقسم إلى تقويم ثابت، وتقويم متحرك، وغرضهما عودة الأسنان لوضعها الطبيعي، وليس تغيير شكلها.

وأضاف أنه من الضروري حل مشكلات الأسنان في وقت مبكر، وسن صغيرة؛ حتى لا تتضاعف، وبالتالي تتضاعف تكلفة العلاج.