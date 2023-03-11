غير الفرشاة والمعجون .. كيف تحمى نفسك من تسوس الأسنان

يعد تسوس الأسنان من المشكلات الشائعة جدا فى العالم فنادرا ما يوجد شخص لم يسبق له المعاناة منها ولكن هناك بعض الأشخاص الذين يتعرضون لها بشكل زائد.

ويعاني بعض الأشخاص من تسوس الأسنان بشكل أكبر من أقرنائهم رغم التزامهم بتنظيف الأسنان وهذا يرجع للمعاناة من بعض المشكلات الصحية الأخرى التى تؤثر عليها أو كان الشخص ضمن قائمة الأشخاص الأكثر عرضة لـ تسوس الأسنان.

ويحتاج هؤلاء الأشخاص لمعرفة التقنيات التى تساعد فى الوقاية من تسوس الأسنان ، فالأمر لايتوقف على استخدام الفرشاة والمعجون بل توجد عدة طرق أخرى.

ووفقا لما جاء فى موقع “كليفند كلينك ” نعرض لكم أهم الطرق التى تساعد فى منع تسوس الأسنان.



اختيار معجون أسنان يحتوي على الفلورايد وتنظيف الفم به مرتين على الأقل في اليوم ويفضل بعد كل وجبة.

الابتعاد عن الأطعمة والمشروبات السكرية والنشوية قدر الإمكان .

التنظيف اليومي بالخيط للتخلص من الطعام والبلاك العالق بين الأسنان.

إجراء فحوصات الأسنان مرتين على الأقل في السنة.

الاستعانة بمانعات تسرب الأسنان لحماية أسطح المضغ العلوية للأسنان.

بالإضافة إلى الاهتمام بالتغذية الصحية المحتوية على كافة الفيتامينات والعناصر الغذائية التى يحتاجها الجسم وتغيير قائمة الأدوية التى تزيد من جفاف الفم وتسوس الأسنان حال تناولها.

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