هتبوظ هدومك.. أشهر أخطاء غسل الملابس

يعد غسل الملابس من الأشياء الأساسية التي لا يستغنى عنها أى شخص فى العالم ولكن في بعض الأحيان تتلف القطع أو تصاب ببعض البقع أويتغير لونها.

ووفقا لما جاء فى موقع “ bhg” نعرض لكم أشهر أخطاء غسل الملابس التى تتسبب فى تدمير الثياب.

الإكثار من المنظفات

يبدو أن استخدام المزيد من المنظفات سيساعد في تنظيف ملابسك ولكن في الواقع يؤدي إضافة الكثير من المنظفات إلى تكوين رغوة إضافية لا تشطف الملابس تمامًا تاركة وراءها بقايا لزجة تجذب المزيد من الأوساخ والغبار والبكتيريا.

انتبه جيدًا لخط الملء أثناء قياس المنظف في الكوب واستخدم فقط الكمية الموصى بها لحجم حمولة الغسيل.

عدم فرز الغسيل حسب الخامة



من المحتمل أنك تعلم أن غسل الملابس ذات الألوان الفاتحة يجب أن يكون بشكل منفصل عن الملابس الداكنة ، ولكن من الجيد فرز العناصر حسب الخامة.

افصل العناصر الثقيلة مثل الجينز والسترات الصوفية عن البلوزات والقمصان الخفيفة الوزن لمنع التآكل والتلف الذي يلحق بالأقمشة الرقيقة.

احرص ايضا على غسل المناشف وأغطية السرير والأشياء الضخمة الأخرى منفصلة عن الملابس لتجفيف الغسيل بشكل متساوٍ

لتجنب ظهور زغب السترة “ الوبرة” يمكنك أيضًا فرز الغسيل حسب العناصر التي تزيل الوبر وتلك التي تجذبه.



تفتح سوستة الملابس قبل الغسيل



تحتوي “السوستة” على أسنان خشنة يمكن أن تعلق بالأقمشة الأخرى في الغسالة و تتلفها ولمنع ذلك أثناء غسل الملابس ، خذي الوقت الكافي لضغط جميع السحابات قبل الغسيل و يجب ربط المشابك على حمالات الصدر والأشياء الأخرى لتجنب العوائق.

سوستة الملابس

تركيب زر القمصان قبل الغسيل



يجب ترك القمصان غير مغلقة بالأزرار عند غسلها لحمايتها من التمزق في منطقة العراوي ويحمي خيوط الأزرار من السحب “ السوستة” والخلع في الغسالة، ولا تنس فك الأزرار الموجودة على أكمام القميص أو الياقات .

تغلق باب الجرافة الأمامية بعد دورة الغسيل



تشتهر غسالات التحميل الأمامي باحتوائها على الرطوبة والبكتيريا حول الباب مما يتسبب فى ظهور العفن والروائح الكريهة عند غسل الملابس

للحفاظ على الغسالة خالية من البكتيريا والروائح واترك الباب مفتوحًا بعد كل دورة غسيل للسماح للمنطقة بالجفاف.

يمكنك إغلاقها مرة أخرى بعد بضع ساعات أو عندما تصبح الحشية المطاطية وأسطوانة الغسالة جافتين تمامًا.

تنسى تنظيف وبر المجفف



يمكن أن يؤدي تراكم الوبر في المجفف لحدوث حريق وبعد كل حمولة غسيل أزيلي مصفاة النسيل أو الفلتر واستخدم فرشاة لتنظيف أكبر قدر ممكن من الوبر ومن المهم تنظيف التجويف الذي يحتوي على فلتر النسالة بانتظام.

يمكن أن تحتوي هذه المنطقة على نسالة إضافية تمنع تدفق الهواء وتمنع مجففك من العمل بكفاءة قدر الإمكان واستخدم فرشاة طويلة رفيعة لمسح منطقة الوبر كل بضعة أشهر أو حسب الحاجة بالإضافة إلى ذلك تحقق من قناة المجفف سنويًا للتأكد من عدم انسدادها.

لتنظيف القناة فى الغسالة افصل الخرطوم عن ظهر المجفف وامسح أي نسالة أو تراكم.

عدم تنظيف الغسالة بانتظام



تنظف الغسالة ملابسك وبياضاتك لكن الغسالة نفسها تحتاج إلى الغسيل من حين لآخر ويمكن أن تتراكم الأوساخ من الغسيل المتسخ وبقايا المنظفات ورواسب الماء العسر والعفن داخل الغسالة بمرور الوقت.

لتنظيف الغسالة ، استخدم دورة التنظيف الذاتي أو قم بتشغيل دورة الماء الساخن الفارغة بالخل بدلاً من المنظفات وتأكد من الفرك ولكن دون عنف حول الغطاء والحشية المطاطية والأماكن الصغيرة لانها تسبب رائحة كريهة عند غسل الملابس مرات طويلة دون تنظيف الغسالة