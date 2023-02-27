بتدفع الاف عشان تدمر جمالها .. ما سر المرأة البلغارية

لفتت إمرأة بلغارية انتباه ملايين الأشخاص بسبب تعريض حياتها للخطر من أجل عمليات تجميل الشفاه والخد لتكبيرهما بشكل ضخم ومبالغ فيه



مما جعل الصحف العالمية تهتم بهذه المرأة التى تنفق الاف الدولارات وتخاطر بحياتها من أجل عمل شئ فى وجهها هى لا تحتاج إليه بل وتعرض حياتها للخطر بسبب المواد الكميائية الكثيرة.

ووفقا لموقع " timesnownews" تدعى هذه المرأة أندريا إيفانوفا من صوفيا ببلغاريا وبالرغم من تكبيرها للشفاه بشكل مبالغ فيه إلا أنها تريد الحصول على لقب صاحبة أكبر شفاه فى العالم ونفس الأمر بالنسبة لعظام الخد

وتعجب ملايين القراء ورواد السوشيال ميديا من هذه المرأة التى أنفقت تقريبا 8000 جنيه إسترليني أي ما يعادل 291704 على تكبير الشفاه بطريقة تشوه جمالها وتجعل شكلها أقل جاذبية بل واعتبره البعض أنه منفر أو قبيح

المراة البرتغالية بعد تكبير الشفاه

ولم تستمع المرأة لنصائح الأطباء الذين حذروها من إجراء المزيد من عمليات التكبير للخد والشفاه والذقن وأنها تعرض حياتها وجسمها للخطر وبالرغم من رفض الكثير من العيادات إجراء عمليات الحقن والتكبير لها بسبب مخاطرها إلا أنها مازالت تصر على هذا الأمر

وتلقت المرأة البرتغالية أكثر من 34 حقنة في الشفاه من أجل التكبير ومازالت مستمرة فى أخذ الكثير من الحقن فى نفس المنطقة وأخذت 4 حقن حمض الهيالورونيك في عظام الخد حتى الآن.

وتحرض المرأة البرتغالية صاحب عمليات تكبير الشفاه والخد، على تأكيد حبها لشكلها الجديد بعد عمليات التجميل ولا تلفت للتعليقات السلبية.